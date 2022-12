Der Anfang für den Visselhöveder Jugendrat ist gemacht

Von: Jens Wieters

Paula Lange (v.l.), Alina und Luca Köhler hätten Lust auf den Visselhöveder Jugendrat. © Wieters

Zur Gründung eines Visselhöveder Jugendrats hat sich eine kleine Runde getroffen. Immerhin drei junge Leute wollen sich einbringen.

Visselhövede – Es war, nun ja, eine sehr überschaubare Runde, die sich im neuen Visselhöveder Jugendzentrum zur ersten Infoveranstaltung zur Gründung eines Jugendrats getroffen hatte. „Aber immerhin haben wir drei junge Leute, die sich einbringen wollen“, machte Susanne Schumann, Vorsitzende des Präventionsrats, noch das Beste aus der Situation. Es sollte ja auch nur ein erstes Abchecken sein, ob Interesse an einem Jugendrat besteht, der die Geschicke der Gleichaltrigen ein Stück weit mitbestimmen könnte.

„Ich bin hier, um mal zu gucken, was man so machen kann“, sagt Luca Köhler, der „über die Zeitung“ von dem Treffen erfahren hatte. Für den Visselhöveder ist es wichtig, dass auch „die jungen Leute ihr Alltagsschicksal rund um Visselhövede ein bisschen selber steuern können, und dafür könnte ein Jugendrat vielleicht eine gute Ergänzung zu den bestehenden Gremien sein“. Der 24-Jährige wollte sich an dem Abend aber noch nicht gleich auf einen Posten festnageln lassen.

Für die zweite im Bunde, Paula Lange, war es ein Heimspiel, denn sie arbeitet als ausgebildete Erzieherin im Jugendzentrum. „Aber das schließt natürlich eine Teilnahme am Jugendrat nicht aus“, sagt die 20-jährige Nindorferin, die „mit Sicherheit bei der kommenden Gründung des Jugendrats dabei sein wird“. Das kann die zehnjährige Alina natürlich noch nicht so einschätzen, aber zumindest hat auch sie „Lust dazu, etwas für uns Kinder in der Stadt auf die Beine zu stellen“. „Wie es der Zufall will, haben wir mit den Dreien eine ideale Mischung mit Blick auf die Altersstruktur“, so Schumann, die gerne Zehn- bis 27-Jährige im Jugendrat sehen würde.

Neuer Termin vor den Osterferien

Gemeinsam soll jetzt ein neuer Termin gesucht werden, um das zarte Pflänzchen Jugendrat weiter zum Wachsen zu animieren. „Vielleicht ist es jetzt im Winter auch nicht die richtige Zeit: zu kalt und zu dunkel, da hat man keine Lust aus dem Haus zu gehen“, mutmaßte Bürgermeister André Lüdemann, der aber erfreut darüber ist, dass „immerhin drei junge Leute mitmachen wollen“.

Im Jugendzentrum wird jetzt fieberhaft nach einem Termin gesucht, der möglichst noch auf die Zeit vor den Osterferien fallen sollte. „Vielleicht verbinden wir den Gründungstag mit einem kleinen Event, um möglichst viele Jugendliche dabeizuhaben“, denkt Schumann schon mal laut nach. Auf jeden Fall will der Präventionsrat die Werbung für den neuen Termin ein Stück weit intensivieren. „Wir versuchen dann auf allen Kanälen wie Zeitungen, Social Media, auf der Homepage der Stadt und auf unserer Website auf den Jugendrat aufmerksam zu machen.“ Und die Klassen der Oberschule sollen nochmal einen Besuch bekommen, um die Jugendlichen dafür zu sensibilisieren, selbst etwas für ihr Wohl in der Stadt zu tun oder zumindest die Entscheider zu beraten.

Jugendzentrum als zweites Zuhause

Schumann weiß, dass sie dicke Bretter bohren muss, bis man die Teenager dazu bringt, aktiv zu werden, aber die „Besucherzahlen im Jugendzentrum geben mir Hoffnung“, sagt die Buchholzerin. Im Durchschnitt besuchen nämlich rund 40 Jugendliche pro Woche die Räume in der ehemaligen Küche des Hallenbadrestaurants. Der Spitzenwert liegt bei 76 jungen Leuten in einer Woche. „Das heißt doch schon was, denn viele Heranwachsende betrachten das Jugendzentrum mittlerweile als ihr zweites Zuhause. Und das ist gut so“, sagt Schumann und ist darum sicher, dass es auch mit Jugendrat klappt.