Frisches Gemüse aus dem neuen Visselhöveder Depot

Von: Jens Wieters

David Goertsches, Andrea Kleckow und Angelika Röhrs (r.) bringen frischen Nachschub für das neue Depot am Marktplatz. © Wieters

Seit einem guten Jahr gibt es das Depot der solidarischen Landwirtschaft in Visselhövede, jetzt aber an einem neuen Standortam Marktplatz.

Visselhövede – Solidarische (Solawi) Landwirtschaft ist in aller Munde, weil immer mehr Menschen regionale Produkte essen wollen, von denen sie wissen, wo und wie sie gezogen und geerntet werden. Das Prinzip ist einfach: Erzeuger und Verbraucher bilden eine Wirtschaftsgemeinschaft. Auf Grundlage der geschätzten Jahreskosten der landwirtschaftlichen Erzeugung, verpflichten sich die Mitglieder jährlich im Voraus einen festgesetzten, meist monatlichen Betrag an den Solawi-Betrieb zu zahlen. Das ist auch in Visselhövede nichts Neues, denn der Weidenhof aus Lünzen betreibt seit mehr als einem Jahr ein Depot mit frischen Gemüseprodukten oder auch Eiern in der Stadt. Neu ist aber der Standort.

Denn von der Goethestraße sind die Solawi-Mitglieder jetzt an den Marktplatz gewechselt. Mitten in der kleinen Postgasse (rechts neben der Fahrradselbsthilfewerkstatt) hat Eigentümer Gerrit von Wieding einen „Raum über eine Nutzungsvereinbarung zur Verfügung gestellt“, wie Weidenhof-Gärtner David Goertsches berichtet. Dort wird jetzt einmal pro Woche, meistens freitags, erntefrisches Gemüse angeliefert und kühl und trocken gelagert. „Wir haben hier sogar Wasser und Strom, was in den bisherigen Räumen nicht der Fall war“, so der Hiddinger Uli Strempel, der als Fahrer regelmäßig für den Nachschub sorgt.

Vor Ort packen Angelika Röhrs und Andrea Kleckow Zwiebeln, Gurken, Möhren und Co. in die vorbereiteten Regale. Dort kann sich dann jedes Mitglied ab freitags 24 Stunden am Tag seinen Anteil abholen, der durch den Mitgliedsbeitrag festgelegt wird. „Ein Schlüssel ist übrigens nicht mehr nötig. Es gibt jetzt ein elektronisches Schloss, dessen Code die Mitglieder übermittelt bekommen“, informiert Röhrs.

Uli Strempel mit einer sogenannten Single-Schale. © Wieters, Jens

Alles, was nach einigen Tagen noch nicht abgeholt wurde, wird in Kisten vor die Tür gestellt, wo die Produkte von Bedürftigen kostenlos abgeholt werden können. „Denn unser Bestreben ist es, nichts wegzuwerfen“, so Röhrs.

Das Prinzip der solidarischen Landwirtschaft laufe richtig gut, betont Goertsches. „Denn wir haben gerade die 250 Mitglieder-Marke geknackt. So viele hatten wir noch nie. Besonders der Landkreis Rotenburg ist stark im Kommen.“

Vom Weidenhof werden die Lebensmittel nicht mehr über den Markt vertrieben, sondern fließen in einen eigenen transparenten Wirtschaftskreislauf, der von den Verbrauchern mit organisiert und finanziert wird. Die einzelnen Anteile werden für ein Wirtschaftsjahr vergeben. „Ein Single-Anteil ist für ein bis zwei erwachsene Personen konzipiert, ein voller Anteil für zwei und mehr Personen und soll den Bedarf an frischem Gemüse der Saison, Eiern und Fleisch decken“, so Goertsches.

Neu im Programm sei jetzt auch ein echter Single-Gemüseanteil, da oft Rückmeldungen den Weidenhof erreicht hätten, dass ein normaler Gemüseanteil für eine Person zu viel sei.

Die Mitglieder können bei den Beiträgen wählen zwischen dem ermäßigten Beitrag (127 Euro/Monat), der die Kosten des Hofes deckt, dem normalen Beitrag (137 Euro), der den Erzeugern ein höheres Einkommen ermöglicht, und dem selbsterklärenden Förderbeitrag (147 Euro). Kommen noch Eier und Fleisch dazu, kostet es 21 beziehungsweise 50 Euro im Monat zusätzlich. „Die Versorgung mit Eiern und Fleisch wird aber flexibel gestaltet“, so Angelika Röhrs. Die Single-Anteile bewegen sich entsprechend im Bereich zwischen 80 und 90 Euro. Mehr und ausführliche Informationen unter www.weidenhof.de.