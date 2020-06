Den Mast gibt es schon

Visselhöveder Unternehmen äußern sich zu 5G-Fördermöglichkeit

Die Fördermöglichkeiten eines privaten 5 G-Mastes in Visselhövede diskutieren Michael Meyer, Staatssekretär Stefan Muhle, Eike Holsten und Charly Carstens.

von Henning Leeske schließen

Visselhövede – Wann kommt 5 G nach Visselhövede? In Zeiten von Homeoffice und Schulunterricht zu Hause am Bildschirm während der Corona-Krise eine wichtige Frage für den ländlichen Raum. Daher stieß der Staatssekretär für Digitalisierung im Niedersächsischen Wirtschaftsministerium Stefan Muhle (CDU) bei seinem Besuch in Visselhövede vor einigen Monaten auf offene Ohren, als er von geplanten großzügigen Förderungen des Landes beim Ausbau des neuen Mobilfunkstandards sprach. Schließlich bietet 5 G ein mobiles Internet, das bis zu zehn Mal schneller ist als ein Glasfasernetz mit 1 000 Megabits pro Sekunde. Damit wären alle Datenverbindungsprobleme fürs Büro in den eigenen vier Wänden oder den zukunftsfähigen Gewerbestandort auch in Visselhövede behoben. Ein Funkmast könne gleich ein ganzes Gewerbegebiet oder einen Stadtteil bestens versorgen. Aufwendig neu zu verlegende Leitungen von Haus zu Haus wären nicht nötig.