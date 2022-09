Delventhal: 34-Jährige gerät mit Arm in Kartoffelroder

Von: Jens Wieters

Die Patientin wurde per Hubschrauber in eine Klinik geflogen. © Wieters

Bei der Ernte geriet eine 34-jährige Schwitscherin mit dem Arm in einen Kartoffelroder.

Delventhal – Mit schweren Armverletzungen musste am Mittwochnachmittag eine 34-jährige Schwitscherin von der ADAC-Luftrettung in ein Spezialkrankenhaus geflogen werden. Die junge Frau war bei Arbeiten mit einem Kartoffelroder auf einem Acker bei Delventhal mit dem Arm in die sich drehenden Teile der Maschine geraten. Warum, ist noch unklar. Die Polizei vermutet, dass sie vielleicht etwas reinigen wollte.

Sie habe sich aber wohl noch selbst aus dem Roder befreien können. Mitarbeiter auf dem Feld hätten sofort die Rettungskräfte alarmiert. Vor Ort waren auch die Feuerwehren aus Schwitschen, Hiddingen, Jeddingen und Visselhövede mit gut 20 Kräften.