Ziel ist eine klimaneutrale Stadt Visselhövede

Von: Jens Wieters

Teilen

Auf vielen privaten Dächern sind bereits Photovoltaikanlagen installiert, jetzt folgen große öffentliche Gebäude. Das Hallenbad und die Kläranlage werden zuerst umgerüstet. © Wieters

Das Visselhöveder Hallenbad bekommt Photovoltaik aufs Dach. Klimaschutzmanagerin Vanessa Reckemeyer plant Maßnahmen, um die Stadt klimaneutral zu machen.

Visselhövede – Vielleicht bereits im April steigen die Handwerker dem Visselhöveder Hallenbad aufs Dach. Und zwar nicht, weil es hereinregnet, sondern weil die Stadt künftig die Südwest-Ausrichtung der Fläche für die Stromerzeugung nutzen will. Dann sollen Photovoltaik-Anlagen dafür sorgen, dass die Pumpen im Keller des Bads und die Lichter draußen und drinnen mit Energie aus Sonnenlicht gespeist werden.

„Vielleicht schaffen wir es, dass auch die Gebäude der Kläranlage parallel dazu mit den Platten und der notwendigen Technik ausgestattet werden. Die Aufträge sind jedenfalls bereits erteilt“, erläuterte Vanessa Reckemeyer, die Klimaschutzmanagerin der Stadt, dem Umweltausschuss während der vergangenen Sitzung.

Die Politiker zeigten sich zum einen angesichts der hohen Energiepreise erleichtert, dass die Verwaltung überhaupt Firmen gefunden hatte, die den Auftrag übernehmen, da deren Auftragsbücher voll sind, zum anderen aber auch froh darüber, dass „wir nun endlich Geld in die Hand nehmen, um von der Energieherstellung durch fossile Brennstoffe wegzukommen“, wie Heiner Gerken (Grüne) das Investitionsprogramm lobte. „Wir fassen in den nächsten Jahren 500 000 Euro an und bringen damit viel klimaneutrale Stromerzeugung nach Visselhövede.“

Vanessa Reckemeyer arbeitet aktuell in vielen Bereichen zum Thema Klimaschutz. © -

Denn neben dem Hallenbad und der Kläranlage wird die Verwaltung nun auch prüfen, ob sich die Dächer das Hauses der Bildung, des Bauhofs, der Oberschule und des Primar Campus ebenfalls für Photovoltaikanlagen eignen. Das im Bau befindliche Jeddinger Feuerwehrhaus soll jedenfalls mit dieser Technik ausgestattet werden.

Die Betreuung dieser Maßnahmen ist aber nur ein kleiner Teil des Aufgabenbereichs, den Vanessa Recke-meyer in den kommenden Monaten abdeckt. Denn ein Großteil ihrer aktuell mit 75 Prozent geförderten Arbeitszeit verbringt sie damit, das Klimaschutzkonzept für die Stadt Visselhövede zu erstellen. „Zunächst gilt es, den Ist-Zustand zu ermitteln und einen Maßnahmenkatalog auf dem Weg zu einer klimaneutralen Stadt auf den Weg zu bringen“, so Reckemeyer, die sich der Unterstützung des Bürgermeisters André Lüdemann sicher sein kann, denn während seines Wahlkampfs hatte er genau das als eines seiner persönlichen Ziele genannt. Reckemeyer: „Das Klimaschutzkonzept, das aufgrund der Förderung ihrer Stelle bis Ende 2024 final beschlossen sein muss, gilt natürlich nicht nur für Liegenschaften in öffentlicher Hand, sondern umfasst auch den privaten Raum.“ Der Fachfrau schwebt eine Art Ideenkarte auf der Website der Stadt vor, auf der Bürger ihre Anregungen zur Visselhöveder Energiewende online eintragen können.

Wir versuchen, ein passendes Förderprogramm zu finden und haben uns auch für das Geothermie-Explorationsprogramm beworben.

Aber auch beim Thema Geothermie ist Reckemeyer aktiv, nachdem vor rund einem halben Jahr bekannt geworden war, dass die Stadt Visselhövede das geografische Glück hat, quasi über einer Heißwasserlinse gebaut worden zu sein, und diese Wärme tief in der Erde genutzt werden könnte. „Da versuchen wir, ein passendes Förderprogramm zu finden, und haben uns auch für das Geothermie-Explorationsprogramm beworben“, erläuterte Bürgermeister Lüdemann, der mit einer Entscheidung Mitte des Jahres rechnet. Im Rathaus werde man dann entsprechende Partner aus der freien Wirtschaft suchen müssen- „Bis dahin sind aber noch viele Gespräche nötig, denn unsere Lage ist ja schon ein Novum.“

Über mögliche Abnehmer der Wärme aus der Erde hat sich bereits Heiner Gerken Gedanken gemacht: „Vielleicht ist JBS im Gewerbecampus gut geeignet. Die wollen eh weg von ihrer alten Heizung und mit den vielen Gebäuden der ehemaligen Kaserne böte sich das an.“.

Unterstützung bekommt die Stadt bei diesem Thema durch eine Masterarbeit eines Studenten, der dabei alle Daten eines sogenannten „mitteltiefen Geothermie-Potenzials“ zusammenträgt. „Das hilft uns auch ein großes Stück weiter“, so Reckemeyer, die große Lust darauf hätte, auch „dieses Großprojekt zu begleiten“.