Dank der Gemeinwesenarbeit: Visselhöveder hat wieder Spaß am Leben

Von: Jens Wieters

Gemeinwesenarbeiter Christian Oddoy (l.) und Sascha Grunwald, der neue Organisator der Visselquellen-Patenschaften. © Wieters

Sascha Grunwald hat eine Leidenszeit hinter sich. Durch die Visselhöveder Gemeinwesenarbeit hat er wieder in die Spur gefunden und dankt mit einem Ehrenamt.

Visselhövede – Eine lange, mit unzähligen körperlichen und seelischen Tiefen gespickte Leidenszeit liegt hinter Sascha Grunwald. Aber der Visselhöveder hat wieder Mut gefasst und „endlich wieder eine Aufgabe, die mir Lebensfreude gibt und durch die ich mich bedanken kann für die Hilfe, die ich in der tiefen Krise erfahren durfte“, sagt der 49-Jährige und blickt auf das Wasser der Vissel-Quelle, auf dessen Oberfläche sich sein Gesicht spiegelt.

Und das nimmt nach vielen dunklen Jahren wieder etwas fröhlichere Züge an. Denn Grunwald wird sich ab sofort um die Organisation der Patenschaften für das Gewässer im Herzen der Stadt kümmern (siehe Infokasten).

Das ist an sich nichts Besonderes und die Arbeit hatte seit rund zwei Jahren der Gemeinwesenarbeiter Christian Oddoy inne, aber dennoch ist die Tätigkeit für Sascha Grunwald alles andere als normal. Denn der Mann war eine Zeit lang schwer krank, lag für einige Wochen im Koma und wusste nicht mehr ein noch aus. „Ich stamme aus Visselhövede, meine Familie lebt hier und bis 2011 habe auch ich mich sehr wohl gefühlt an der Vissel und hatte einen großen Freundeskreis. Dennoch bin ich nach Wolfenbüttel gezogen, habe mir mit meiner Freundin ein neues Leben aufgebaut, bis uns schwere familiäre Schicksalsschläge ereilten und ich ernsthaft erkrankt bin.“

Patenschaften für die Visselquelle Nach der kostenintensiven Umgestaltung des Visselquellenareals war der ehemalige Bürgermeister Ralf Goebel vor rund zwei Jahren auf die Idee gekommen, Patenschaften für das Gelände ins Leben zu rufen. Zunächst hatten sich die Mitglieder des Lions-Clubs gekümmert, dann Alt-Herren-Fußballer des VfL, andere Vereine nicht nur aus dem Stadtgebiet, aber auch Privatpersonen, und aktuell die Jugendlichen aus dem Jugendzentrum. „Die Patenschaften verbrauchen nicht viel Zeit, vielleicht fünf bis zehn Minuten am Tag. Es geht nur darum, mal ein Auge auf das Areal zu werfen und vielleicht mal ein bisschen Müll wie Dosen oder Kippen einzusammeln“, berichtet Gemeinwesenarbeiter Christian Oddoy, der bisher die Organisation übernommen hatte und sie jetzt an Sascha Grunwald abgeben hat (siehe Text). Größere Arbeiten würde der städtische Bauhof erledigen, aber bei der Idee gehe es darum, dass die Visselhöveder Einwohner selbst Freude an dem Idyll hätten und es auch selbst pflegen würden. Wer also auch mal für eine Woche oder sogar einen Monat Pate der Quelle sein möchte, der kann Sascha Grunwald zwischen 9 und 16 Uhr unter der Telefonnummer 0179 / 4611786 anrufen oder ihm per Mail an sascha.grunwald2@ewe.net eine entsprechende Nachricht senden.

Um welche Krankheit es sich gehandelt hat, hat in der Öffentlichkeit natürlich nichts zu suchen. Nur so viel: „Ich wusste nach der dunklen Zeit im Koma nicht mehr aus und ein. Die hohe Dosierung der lebensrettenden Medikamente hat mir auf der einen Seite zwar körperlich geholfen, aber meinen Kopf auch recht matschig gemacht.“ Grunwald ist 2020, als er wieder zurück nach Visselhövede kommt, auf Hilfe angewiesen. „Ich bin wieder in meine zum Glück zur Verfügung stehende Wohnung gezogen, aber die formellen Dinge wie der ganze Papierkram mit den Krankenkassen und Versicherungsträgern haben mich psychisch restlos überfordert.“ Er ist am Boden, weiß nicht, ob er überhaupt noch leben will. „Ich war sogar so weit, dass ich froh gewesen wäre, morgens nicht mehr aufzuwachen.“

Aber der ehemalige Zeitsoldat, der in den 1990er-Jahren auch im Kriegsgebiet auf dem Balkan eingesetzt worden war, nimmt seine ganze noch zur Verfügung stehende Kraft zusammen und sucht sich Hilfe. Und zwar im Rathaus.

Dort sitzt jetzt zwar kein Psychologe, aber er wird an den Gemeinwesenarbeiter Oddoy verwiesen, der in der Öffentlichkeit eher als Netzwerkarbeiter bekannt ist. „Und dieser Kontakt war mein absoluter Glücksfall. Denn wie behutsam Christian mich begleitet und mir geholfen hat, mich trotz der Einschränkungen im Alltag wieder zurechtzufinden, war schon phänomenal“, dankt Grunwald.

Für Oddoy ist diese Unterstützung eine Selbstverständlichkeit, „denn so definiere ich Gemeinwesenarbeit“. Zwar sei er zu großen Teilen seiner Arbeit mit dem Aufbau und der Begleitung von Projekten beschäftigt, aber „auch die Einzelbetreuung gehört für mich dazu“. Wichtig sei aber, dass die Menschen, die um Hilfe bitten würden, auch selber ihren Hintern hochbekämen und etwas tun wollten, um ihre Situation zu verbessern. „Dann bin ich natürlich sofort dabei, so wie in Saschas Fall“, hebt Oddoy hervor.

Rund zwei Jahre hat die Wiedereingliederung in die Gesellschaft gedauert. „Mit allen Höhen und Tiefen“, wie Grunwald betont. Mittlerweile traut er sich auch wieder, die alten Freunde zu besuchen, „die ich damals bei meinem Wegzug doch ein wenig im Stich gelassen habe“. So geht er Stück für Stück wieder zurück ins normale Leben. „Und durch die neue ehrenamtliche Tätigkeit möchte ich wieder etwas zurückgeben, was ich an Hilfe in den vergangenen Jahren bekommen habe.“ Gleichzeitig hofft Sascha Grunwald aber auch, dass er durch die Organisation der Visselquellen-Patenschaften wieder mehr mit den Menschen seiner Heimatstadt in Kontakt kommt.