Damit das Tippen leichter fällt

Kirchwalsede - Von Jens Wieters. Nicht jeder erledigt seine Bankgeschäfte online – vor allem die älteren Menschen nicht. „Darum bin ich froh, dass die Bankhäuser zumindest hier im Ort jetzt reagiert haben und es den Senioren nun leichter machen, ihre Rechnungen an den Selbstbedienungsautomaten zu zahlen oder dort auch Überweisungen zu tätigen“, sagt der Kirchwalseder Werner Thies, Vorsitzender des Seniorenbeirats der Samtgemeinde Bothel. Denn manchmal seien es die kleinen Dinge, die das Leben viel einfacher machen würden.

Und dazu zähle, so Thies, beispielsweise eine Ablage in Sichthöhe, wie sie die Volksbank Wümme-Wieste am Kirchwalseder Standort an den Automaten angebracht habe. „Bisher musste man seine Vordrucke in der einen Hand halten und dann konnten schon mal Lese- oder Tippfehler passieren. Jetzt haben wir dort eine Ablage, sodass man beim Eintippen nur kurz nach unten gucken muss und man kann die Ziffern problemloser ablesen“, dankt Thies auf diesem Wege.

Denn bei ihm hätten sich einige Senioren gemeldet und über die schlechte Handhabung des Geräts geklagt. Durch das Ablagebrett habe sich das zumindest ein wenig entschärft. Und man könne außerdem die orange-gelben Überweisungsträger durch einen Briefschlitz in der Glaswand der Geschäftsstelle einwerfen. „Denn zum Glück für die Volksbank-Kunden bei uns im Dorf, ist der Standort an einigen Tagen in der Woche sogar noch mit Personal besetzt, falls jemand seine Bankgeschäfte wie früher von Angesicht zu Angesicht erledigen will.“

In der Filiale der Sparkasse Rotenburg Osterholz gleich um die Ecke können die Kirchwalseder Kunden allerdings mit niemandem mehr sprechen, denn dort stehen nur Maschinen. „Allerdings hat auch die Sparkasse unter anderem aufgrund meines Hinweises und der vielfachen Kritik aus der Bevölkerung den Automaten aufgerüstet“, informiert Thies.

So sei es dort jetzt möglich, die üblichen Überweisungsformulare aus Papier durch einen Schacht an der Seite des Geräts einlesen zu lassen. „Dann taucht die von Hand ausgefüllte Überweisung auf dem Bildschirm auf. Dort kann man die Eintragungen auch noch korrigieren, falls die Maschine eine Zahl nicht lesen kann. Das ist jetzt ebenfalls eine seniorengerechte Verbesserung“, betont Thies.

Der Kirchwalseder hat aber noch eine andere Bitte, die sich aber mehr an die Absender der Rechnungen richtet: „Sorgen Sie doch einfach dafür, dass ihre Bankverbindung gut leserlich und vor allem groß genug auf den Schriftstücken zu lesen ist“, fordert Thies.

Denn viele Firmen hätten die IBAN-Nummer so klein geschrieben, dass sie selbst mit Brille kaum zu entziffern seien. „Wenn man dann an der Tastatur nicht ganz so geübt ist, können so schnell Fehler passieren. Vor allem dann, wenn noch einige Leute hinter einem stehen. Und das nervt sicher nicht nur die Senioren“, so der Kirchwalseder.