Visselhövede - Von Jens Wieters. Der Visselhöveder Wasserturm ist leer, keine Kunst an den runden Wänden und auch keine Menschen, die sich nur das Gemäuer angucken wollen. Aber das soll sich bald ändern, denn die Stadt ruft zu einem Kreativwettbewerb auf, der sich – wie soll es auch anders sein – mit Corona beschäftigt. „Da uns kein anderes Thema zurzeit mehr beherrscht als das Corona-Virus, habe ich mir in Absprache mit Bürgermeister Ralf Goebel den Wettbewerb unter dem Titel ,Corona und ich‘ überlegt“, beschreibt Ute Grigo von der Stadtverwaltung die Aktion.

Eigentlich ist sie die verantwortliche Organisatorin der Ausstellungen im historischen Wasserturm auf dem ehemaligen Sonnentaugelände und sorgt dafür, dass beachtenswerte Kunst auf den vier Etagen zu sehen ist.

Aber zu Zeiten von Corona ist alles anders, und „darum sind alle mal- und bastelbegeisterten Kinder und Jugendliche, aber genauso Erwachsene aus der Stadt und den Dörfern ab sofort aufgerufen, sich kreativ auszudrücken, wie sie die Corona-Krise persönlich erleben“, erläutert die Visselhövederin das Motto des Wettbewerbs.

„Bei den Bildern oder Collagen könnte es zum Beispiel um folgende Fragen gehen: Wie geht es mir und meiner Familie? Was hat sich in meinem Alltag verändert? Was macht mich wütend? Was ist schön?“, gibt Grigo schon mal ein paar Tipps zu möglichen Inhalten. Vielleicht seien auch schon Antworten möglich, zum Beispiel darauf, wie die Zukunft aussehen könnte und was die Menschen aus der aktuellen Situation lernen sollten. „Die Werke können auch in Form von Zeichnungen oder Comics erstellt werden“, hebt Grigo hervor, die alle „Ideen, Überlegungen und Emotionen zum Thema einfangen und zeigen“ möchte. Denn sicher würden zurzeit viele Menschen ähnlich denken, aber dennoch drücke jeder diese Gedanken und Gefühle auf seine eigene Weise aus. „Und vielleicht werden wir in dieser besonderen Phase, in der wir uns gesellschaftlich und sozial voneinander weitgehend distanzieren müssen, kreativ und nutzen andere Ventile, um unsere Gedanken, Ängste und Sorgen, aber auch Hoffnungen auszudrücken. Darauf sind wir sehr gespannt“, so Ute Grigo.

Das Mitmachen ist einfach: Wer sein Motiv oder Modell fertig hat, muss das Original fotografieren und mit den Kontaktdaten sowie dem Alter des Kindes oder des Erwachsenen an ute.grigo@visselhoevede.de senden. Außerdem müssen noch der Titel des Werks und die Größe angegeben werden. Einsendeschluss ist der 30. April. Fragen zum Wettbewerb beantwortet Grigo unter der Rufnummer 04262 / 301113. Die Originale werden, sobald wieder Normalität in den Alltag eingekehrt ist, auf den vier Etagen des Wasserturms an der Bahnhofstraße ausgestellt. Sortiert nach den jeweiligen Stimmungen oder Botschaften. Die interessantesten und beeindruckendsten Werke werden von einer Jury prämiert, kreative Preise winken.