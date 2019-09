Computerfans räumen ab

Visselhövede – Das Visselhöveder Computermuseum hat beim Wettbewerb „Classic Computing 2019“ in Lehr bei Helmstedt groß abgeräumt, denn die Besucher haben die Präsentation des fünfköpfigen Visselhöveder Teams auf den zweiten Rang gewählt.

Neben 70 Ausstellern aus ganz Deutschland und dem angrenzenden Ausland war das Computermuseum mit wissenschaftlichen Rechnern, Büro- und Heimcomputern sowie Spielekonsolen dabei. „Das Highlight war dabei die Magnavox Odyssey. Sie war 1972 die erste, kommerziell in Serie produzierte Spielekonsole der Welt und beruht auf reiner Analogtechnik“, so Museumssprecher Carsten Fulde.

Wer sich ein Bild machen will über die Arbeit des Vereins und über die Museumsstücke, der sollte sich am Feiertag, 3. Oktober, zwischen 9 und 18 Uhr auf den Weg an die Celler Straße 1 nach Visselhövede machen, denn dort veranstaltet das Computermuseum einen Tag der offenen Tür.

Auch im siebten Jahr haben sich die Mitglieder des Forums für Computer-Geschichte wieder viel einfallen lassen, um die Besucher tief in die Vergangenheit eintauchen zu lassen. So steht ein Mario-Kart-Game-Contest zum 130. Geburtstag von Nintendo an. Die Boxengasse öffnet um 14 Uhr. „Für das Mario-Kart-Turnier können sich Interessierte bereits unter mariokart@ffcg.de oder vor Ort bis 11 Uhr anmelden“, informiert Fulde. Passend dazu gibt es einen Vortrag über die Geschichte der Spiele-Konsolen zu hören, es ist eine Stunde Livesendung von Vissel-TV geplant und es gibt viel Wissenswertes zur Geschichte der Homecomputer von A wie Apple bis Z wie ZX81 sowie Kurzführungen.

„Sowohl für Museum-Neulinge als auch für alte Hasen wird garantiert wieder etwas dabei sein. Bei den Home-computern wird dieses Jahr in Teilen Gängiges durch Selteneres ersetzt. Die Ausstellung der Spiele-Konsolen lockt mit großzügiger Fläche, einem Turnier und in charmantem Retro-Ambiente“, verrät Fulde schon jetzt.

Es ist ein Museumsbesuch zum Erleben und Anfassen, denn die Besucher dürfen und sollen die Ausstellungsstücke bedienen.

In der Foto-Film-Werkstatt finden die Gäste eine Sammlung historischer fotografischer Apparate und sie haben die Möglichkeit, eine Studiokamera zu bedienen oder auch selbst vor der Kamera zu agieren. jw