Komische Reise ins Jenseits mit Clownin Gardi Hutter

Hütthof - Wie ist es, wenn man tot ist? Zunächst einmal saukomisch – zumindest, wenn die Hauptakteurin des Gastspiels „Gaia Gaudi“ am Sonntagabend in Hütthof Gardi Hutter heißt.

Und die kapiert erst nach und nach, dass der leblose Körper mit der roten Knollennase und dem dicken Bauch in dem offenen Sarg nicht nur ihr Ebenbild, sondern tatsächlich sie selbst ist. Bis dahin sind im ausverkauften Theater Metronom schon einige Lachtränen geflossen – auch mit 66 Jahren hat der weibliche Clown ihr Publikum mit Mimik, erstaunlicher Körperbeherrschung, clowneskem, kindlichen Staunen und nicht zuletzt der drolligen Fantasiesprache fest im Griff.

Wenn die Seele der gestorbenen Hanna in den kommenden zwei Stunden auf ihrem mal mystischen, mal absurden, oft aber von Situationskomik gespickten Weg in die Ewigkeit gegen den Schamanen, Aasgeier und viele Versionen ihres eigenen Ichs kämpft – denn wer würde schon freiwillig das Leben loslassen? –, dann ist diese fantasievolle Reise das Produkt einer generationsübergreifenden Gemeinschaftsarbeit, einem Familienprojekt noch dazu. Hutters Kinder Neda und Juri Cainero, beide begnadete Musiker, agieren intuitiv an archaischen, selbst gebauten Instrumenten; Schwiegertochter Beatrix Navarro bringt ihr Talent und ihre Ausbildung in zeitgenössischem Tanz ein. Sie haben an der Stückentwicklung mitgewirkt – übrigens die erste gemeinsame Arbeit der multitalentierten Familie. „Das war nicht immer leicht, aber wir hatten einen guten Regisseur“, sagt Tochter Neda lachend.

Die Handlung lässt zumindest den einen oder anderen zur Pause ratlos, entzieht sie sich doch einer eindeutigen Interpretation. Die ist auch gar nicht gewollt: „In Handlung und Charaktere sind ganz unterschiedliche Kulturen eingeflossen“, erzählt Neda Hutter, in der Schweiz aufgewachsen und gegenwärtig in dem französischen Marseille beheimatet. So verschmilzt in der Anfangsszene der klassische weiße Clown mit dem Tod, aber auch den Schamanen aus der mexikanischen Tradition von Navarro. Allemal spannend, wenn man sich auf die skurrile Vielschichtigkeit der collagenhaften Reise vom Nichtverstehen bis zur finalen Akzeptanz des Todes einlassen kann. Es gibt grandiose Szenen voller Poesie, Skurrilität – und natürlich viel Humor und Einbeziehung der Zuschauer.

Wenn Hanna das Publikum – passend zum Todestag von Freddie Mercury zu einem „We will rock you“- Klatschchor animiert, durch die Reihen turnt, um ihre vermeintlichen Eltern zu herzen oder sich mit einfachen theatralischen Mitteln körperlich zersetzt, sich Kopf und Gliedmaßen selbstständig machen – dann ist das beste Clown- und Theaterkunst der alten Schule. Und da macht es auch nur noch ein bisschen melancholisch, wenn die Seele Hanna am Ende akzeptiert, dass ihr Körper zu Staub zerfällt, damit auf der Erde neues Leben seinen Platz besetzen kann. „Die Frage nach Leben und Tod ist eine der ursprünglichsten“, so Hutter nach der fast noch brandneuen Inszenierung, die erst seit drei Wochen gespielt wird. „Und sie hat schon immer die Menschheit beschäftigt. Und wie immer wird aus der größten Tragik die größte Komik geboren.“

Wenn Clownin Hanna am Ende von der Bühne abtritt, um der nächsten Generation Platz zu machen, dann hoffentlich nur innerhalb des Stücks. So sehr Hutters Kinder und Schwiegertochter an diesem Abend auch überzeugen: Die preisgekrönte Altmeisterin mit der roten Nase möchte man gern noch etwas im Hier-und-Jetzt der Bühne verweilen sehen.

