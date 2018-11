„Scala & Kolacny Brothers“ begeistern in der Kirche mit ausgefeilter Show

Visselhövede - Ein in zuckendes Laserlicht getauchter Altarraum, sphärische Synthesizerklänge, glockenklare Mädchenstimmen und ein Brüderpaar an Tasten und Dirigat, das als Zeremonienmeister mit großen Gesten das Geschehen lenkt: Als Ralf Struck vom Visselhöveder Kulturverein „EigenArt“ kurz zuvor den Chor „Scala und Kolacny Brothers“ angekündigt hatte, war seine Begeisterung kaum zu übersehen – hatte er am Nachmittag doch bereits die wegen der überwältigenden Nachfrage eingeschobene Zusatzshow des belgischen Erfolgschors erlebt.

„Ich bin noch ganz euphoriegeladen“, gab der Vorsitzende vor der mit gut 250 Zuschauern ausverkauften St.-Johannis-Kirche zu. Konnte er auch, hatte der Kulturverein mit dem zwölfköpfigen „Engelschor“ doch einen Erfolgsgaranten verpflichten können, der sonst locker Häuser mit 1 000 Besuchern füllt.

Dirigent Stijn Kolacny konnte sich an den ersten Besuch in Visselhövede 2010 noch gut erinnern: „Diese Kirche, das passt einfach zu uns“, befand er, „außerdem kommt es nicht darauf an, wie viele Leute da sitzen, sondern welche Begeisterung zurückkommt.“

+ Dirigent Stijn Kolacny in Aktion. © Heyne Und da konnte das von Pianist Steven Kolacny und einem Schlagzeug unterstützte Dutzend Sängerinnen sich wahrlich nicht beklagen, wurde in den folgenden zwei Stunden doch jeder der den jungen Frauen auf den Leib arrangierten Songs nahezu frenetisch gefeiert. Dabei bestachen die mehrstimmigen, Coversongs mit beeindruckender Harmonie und Dynamik. Dazu mal reduzierte Pianobegleitung, mal ein treibendes Schlagzeug und auch – eigentlich unnötig – Geiger oder Bläser aus der Konserve, eine moderne Lichtshow, die jedem Technotempel zur Ehre gereicht hätte, und selbst in der zweiten Show in kurzer Abfolge äußerst präsente junge Frauen, deren Augen an ihrem Zeremonienmeister festgelötet zu sein scheinen: Chormusik 2.0!

Die ausgefeilte Show spricht seine Besucher nicht nur akustisch, sondern auch optisch an. Das differenzierte Dirigat des Charismatikers Stijn Kolacny ähnelt eher einem Ausdruckstanz – wenn die schlaksigen Finger sich in den grünen Laserstrahl emporrecken, ist auch das Teil der Show.

Dabei springen die Belgier mit fast makellosem Deutsch locker zwischen unterschiedlichen Stilen: So geht es von Rammstein über Police zu „Lili Marleen“, und von Udo Jürgens‘ „Jenny“ bis zu Falcos „Jeannie“ ist es nur ein Katzensprung. Nicht fehlen darf natürlich der Song, der den Bekanntheitsgrad des Popchors noch einmal vervielfachte. Besucherin Susanne Cordes: „Ich kannte Scala seit dem Werbespot mit ‚Hungriges Herz‘, hatte sie aber noch nie live gesehen“. Sie wurde nicht enttäuscht: „Da waren schon Gänsehautmomente dabei“, so die Hobbymusikerin.

Was den Reiz der Show ausmacht? Sind es die stimmigen, für die Mädchen passend ausgesuchten Songs in stimmigen, effektvollen Arrangements? Das Charisma der Brüder, deren Kokettieren mit dem zuckersüßen Bombast kontrastiert, wenn sie mit bescheidenem: „Das haben die Mädchen doch gut gemacht, oder?“ Beifallsstürme hervorkitzelt?

Jedenfalls nimmt es kaum einer im Publikum übel, dass der Ton der mit Headsets verstärkten Stimmen zuweilen doch arg übersteuert daherkommt oder die Drums die Stimmen überdecken. Dafür treiben sie die Stimmung hoch, und als Stijn Kolacny nach fast zwei Stunden geballtem Programm ohne Durchhänger fragt, ob die deutsche Version der neuen Tour 2019 denn auch in Vissel Halt machen soll, tobt die Kirche.

