Der Chef als Praktikant

Thomas Hoyer hat sich fürs Fernsehen eine Woche an die Basis seines Betriebs begeben

+ Statt am Schreibtisch hat Thomas Hoyer für die Fernsehsendung „Undercover Boss“ eine Woche lang an verschiedenen Betriebsstandorten Hoyers gearbeitet. - Fotos: RTL

Visselhövede - Von Matthias Röhrs. Latzhose statt Anzug – für die Fernsehsendung „Undercover Boss“ des privaten Fernsehsenders RTL ist Thomas Hoyer, der Junior-Chef des Visselhöveder Unternehmens Hoyer, eine Woche lang in die Rolle eines Praktikanten geschlüpft. Statt im Büro zu sitzen, ging es für ihn mit einer Tarnidentität in die Waschanlage, auf den Autohof oder in die Küche. Am 23. Januar soll die Sendung ausgestrahlt werden.

Brille, Bart, Dauerwelle und dazu der falsche Lebenslauf des als Amerika-Aussteiger gescheiterten Jens Olschewski. Im Juli vergangenen Jahres war Thomas Hoyer ein ganz anderer Mensch. Vier Stunden hatte das Produktionsteam gebraucht, um den 32-Jährigen zu verwandeln. „Ich sah aus wie ein Vollidiot“, sagt er heute. War er während der Dreharbeiten noch an verschiedenen Standorten in ganz Deutschland tätig, sitzt er nun wieder in seinem Büro in Visselhövede – im Anzug.

„Jeder Job war unterschiedlich hart“, sagt Hoyer, doch die Rolle zu halten sei das schwierigste gewesen. „Es war psychisch krass, eine andere Person zu spielen.“ Ständig habe er aufpassen müssen, dass ihn niemand erkennt. Seine Kollegen und Betreuer auf dem Autohof Rade oder Emstek, beim Waschen von Lkws in Neustadt-Glewe, oder im Tanklager Wittingen kannten ihn natürlich nicht, aber Vertreter und Standortleiter schon. Wenn die auftauchten, musste Hoyer unauffällig abtauchen. „Da gab es schon einige brenzlige Situationen“, erinnert er sich.

Im März 2016 trat RTL erstmals mit der Idee an die Firma Hoyer heran. Eingeweiht waren nur wenige, nur die Familie und einzelne Personen in der Geschäftsführung. Seinen Praktikumsbetreuern erzählte man, Olschewski werde für eine ganz andere, neue Sendung von einem Kamerateam begleitet. In der Firmenzentrale in Visselhövede hieß es, Hoyer sei in den Urlaub gefahren. Erst nach den Dreharbeiten wurde den fünf Betreuern reiner Wein eingeschenkt.

Mit Urlaub hatte diese Woche aber wenig zu tun. „Ich habe die kompletten Schichten mitgearbeitet.“ In denen hieß es, Wäsche zu waschen, Raststätten-Toiletten zu putzen und mehr. „Meine Betreuer haben mich als Praktikanten gesehen. Wenn ich Arbeit zugewiesen bekommen habe, musste ich sie auch machen“, so der Jungunternehmer. Natürlich habe er sich auch überwinden müssen. Aber wer täte das nicht, wenn beim Toilettenputzen Fremde in den Nachbarkabinen sitzen, fragt er.

Spannend sei es für den Unternehmer gewesen, Luft an der Basis zu schnuppern: Wie sieht der Job in der Realität aus, für den in der Zentrale die Bedingungen geschaffen und die Mitarbeiter eingestellt werden? Wie ist die Stimmung vor Ort? Was haben die Angestellten zu bemängeln, wenn sie nicht damit rechnen, dass die Führungsetage zuhört. Alles Fragen, die in der Theorie nicht zu beantworten seien.

Vom Ausspionieren der Mitarbeiter will Hoyer nichts wissen. „Es macht keinen Sinn, fünf Mitarbeiter von insgesamt 1 500 auszuspionieren“, sagt er. Seine Mission sei es gewesen, mit ihnen zu sprechen und Verbesserungsmöglichkeiten in ihren Betriebsabläufen aufzudecken. Einige seien auch schon kurzfristig umgesetzt worden. So gebe es jetzt teilweise bessere Regalsysteme und auf den Hoyer-Autohöfen gebe es statt handelsüblichen neuerdings Industriewaschmaschinen. „Es fällt ja schon einiges an Wäsche an“, weiß Hoyer jetzt.

Die Sendung „Undercover Boss“ mit Thomas Hoyer ist am Montag, 23. Januar, ab 21.15 Uhr bei RTL zu sehen.