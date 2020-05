Carsharing kommt noch 2020

Visselhöveder Finanzausschuss stimmt Zuschuss zu

+ Hannes Wilkens (v.l.), Uwe Schmidt und Geschäftsführer Reinhard David von den Rotenburger Stadtwerken präsentieren das E-Carsharing Auto aus der Wümmestadt. Foto: Leeske

Visselhövede – In der Kreisstadt bieten die Rotenburger Stadtwerke das E-Carsharing schon einige Monate an. Nun hat der Visselhöveder Finanzausschuss dem einmaligen Zuschuss seitens der Stadt über 5 000 Euro einstimmig zugestimmt. Dem Start eines vergleichbaren Projekts an der Vissel ist damit finanziell der Weg geebnet. Noch 2020 soll es losgehen mit dem Auto auf Leihbasis. Dabei werde auf die Erfahrungen des Angebots in der Wümmestadt seit Oktober 2019 zurückgegriffen. Endgültig muss das Vorhaben dann noch der Verwaltungsausschuss am 28. Mai beschließen.