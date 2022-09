Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ findet ohne Buchholz statt

Von: Jens Wieters

Die Kommission des Dorfwettbewerbs während der Bereisung in Buchholz. Am Ende findet der Bundeswettbewerb ohne Buchholz statt. © Wieters

Zehn Tage haben die Buchholzer gehofft, am Freitagmorgen wurden sie enttäuscht: Der kleine Ort ist nicht dabei beim Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft.“

Buchholz – Sie hatten bis zuletzt gehofft, aber am Ende wurden ihre intensiven Bemühungen und Vorbereitungen nicht belohnt: Der Bundesentscheid des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ findet im kommenden Jahr ohne die Buchholzer Einwohner statt.

Um 10.04 Uhr am Freitagvormittag ploppte auf dem Rechner von Ortsvorsteher Dominik Oldenburg die Benachrichtigung auf, dass eine Mail eingegangen ist. Absender war Silke Nolting aus Hannover, die die Aufgabe hatte, die Entscheidung der Jury, die am Donnerstag getagt hatte, den 18 Dorfvertretern mitzuteilen. „Und leider tauchte unser Name nicht bei den Gewinnern auf“, so Oldenburg, der voller Spannung auf die Mail gewartet hatte.

Die Landesbewertungskommission des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ hat Auen-Holthaus aus dem Landkreis Cloppenburg und Kirchboitzen aus dem Heidekreis zu Landessiegern erklärt. Beide Dörfer wurden für die Teilnahme am Bundeswettbewerb 2023 nominiert. Die Jury hatte unter der Leitung des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz in sechs Tagen 18 Dörfer in Niedersachsen bereist. Die Teilnehmer hatten sich zuvor über Wettbewerbe auf Ebene der Landkreise und der Region Hannover qualifiziert. Insgesamt nahmen 117 Dörfer in Niedersachsen teil. Landwirtschaftsministerien Barbara Otte-Kinast gratulierte den beiden Siegerdörfern und wünschte ihnen viel Erfolg für den Bundeswettbewerb: „Es ist großartig, wie lebendig unsere Dörfer sind. Besonders freue ich mich darüber, dass sich so viele junge Menschen für ihre Heimat engagieren. Darin liegt eine große Chance für den ländlichen Raum. Die Zukunft in den Dörfern hängt ganz wesentlich von den Menschen ab, die sich dafür einsetzen, dass ihre Dörfer liebenswert und lebendig bleiben.“

Natürlich war Dominik Oldenburg im ersten Augenblick „schwer enttäuscht, weil wir uns ja schon ein Weiterkommen erhofft hatten“. Aber er ist trotzdem stolz auf seine Dorfgemeinschaft. denn „was sie in den vergangen drei Jahren auf die Beine gestellt hat, kann sich echt sehen lassen“.

Die Buchholzer hatten dabei das Pech, dass ihnen Corona bei den Vorbereitungen für die verschiedenen Runden des Wettbewerbs eine dicken Strich durch Rechnung gemacht hatte. So dauerte es eben drei Jahre, bis die verschiedenen Anläufe endlich geklappt haben. „Aber ich kann trotz aller Enttäuschung nur sagen, dass die Teilnahme am Wettbewerb unser 248-Seelen-Dorf noch enger zusammengeschweißt hat. Ich habe währenddessen Leute getroffen, sie sich engagiert eingebracht haben, die man sonst nicht gesehen hätte“, so Oldenburg dankend.

Aber auch die Jury hat das Buchholzer Dorfleben ausgiebig gelobt, auch wenn es für den ersten Platz nicht ganz gereicht hat. Besonders gefielen ihr die Integration von Neubürgern und jungen Eltern, das Thema „Buchholz – Natürlich l(i)ebenswert“, das nachhaltige Gärtnern im Dorf und die Umsetzung ökologischer Ansätze im öffentlichen und privaten Bereich. Aber auch der ehrenamtliche Einsatz in der Dorfmitte mit dem Bau der Remise, des Spielplatzes und des Feuerwehrhauses sowie Dokumentation „Häuserbuch“ und das Heft „Bookholt dör‘t Johr“ gefiel den Experten.