Bundesstraße bei Visselhövede wieder für zwei Wochen dicht

Von: Jens Wieters

Teilen

An der Einfahrt zum Gewerbegebiet Lehnsheide wird der Asphalt erneut abgefräst und ohne „Huckel“ neu eingebaut. © -

Die „Huckel“ verschwinden zwar, aber die B 440 am Visselhöveder Gewerbegebiet Lehnsheide wird ab Mitte September erneut für zwei Wochen gesperrt.

Visselhövede – Pendler, die regelmäßig die Bundesstraße 440 von Visselhövede aus in Richtung Ottingen und von dort in den Heidekreis nutzen, müssen jetzt ganz stark sein. Denn voraussichtlich in den letzten beiden Septemberwochen wird die stark frequentierte Straße erneut komplett für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Der Grund: Die sogenannte Sprungschanze auf Höhe der Einfahrt zum Gewerbegebiet Lehnsheide wird wieder glattgebügelt, das heißt, der Huckel wird beseitigt.

Das berichtete der städtische Bauingenieur Daniel Böhmer während der Sitzung des Bauausschusses am Donnerstagabend.

Diese Unebenheiten waren während der Bauphase im Frühsommer entstanden, als die Bundesstraße bereits für mehrere Monate gesperrt werden musste. Die Landesbehörde hatte im Vorfeld eine Linksabbiegespur angeordnet, auf der Fahrzeuge aus Richtung Ottingen kommend das neue städtische Gewerbegebiet auf Averbecks ehemaligen Erdbeerfeldern erreichen können.

„Aufgrund des zu erwartenden Mehr- und Abbiegeverkehr auf das neue Gewerbe-gebiet von der Bundesstraße, ist nach aktuellem Stand der Technik eine Linksabbiegespur vorzusehen. Dies dient der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs“, begründet Amtssprecher Tim Lührsen die Maßnahme, die viele Visselhöveder nicht nachvollziehen können, weil viel mehr Autos aus Visselhövede kommend das Gebiet ansteuern. „Das Rechtsabbiegen aus der Stadt kommend ist aber mit weniger Risiko behaftet, als das Linksabbiegen auf der freien Strecke aus Richtung Ottingen kommend“, kontert Lührsen.

Tempo 30 wird in dem Bereich aufgehoben, wenn die Arbeiten erledigt sind, dann gilt wieder 70 km/h. © Wieters

Wie dem auch sei, jetzt muss das repariert werden, was vor einigen Wochen nicht so ganz geklappt hat. Denn die Stadt hat Fördergelder für die Maßnahme beantragt, die an eine Frist gebunden waren. Aufgrund von Lieferengpässen sogar des Asphalts kam es beim Straßenbau immer wieder zu Verzögerungen. Die Stadt hatte ihren Baugrund auf dem Campus genau untersucht, die Proben des Landesamts hatten aber länger auf sich warten lassen und wegen des engen Zeitfensters waren die Bauarbeiten gestartet worden. „Dabei wurde allerdings festgestellt, dass zu früheren Zeiten Steinmaterial von den Schüttungen des nahe gelegenen Bahnkörpers als Untergrund der Bundesstraße eingearbeitet worden sind. Um mit der Straße insgesamt nicht zu hoch zu kommen und damit ein starkes Gefälle Richtung Einfahrt des Gewerbecampus zu verursachen, wurde die Fahrbahn dennoch ohne Auskofferung des Unterbaus gebaut“, hatte Böhmer noch im Juni dem Bauausschuss vor Ort erläutert. Um den Höhenausgleich herzustellen, seien die Absenkungen nötig gewesen.

Aber die haben in der Folge dafür gesorgt, dass die Autos schon mal den Bodenkontakt verloren haben und schwere Lkw aus den Federn gehoben worden sind. Schließlich galt zunächst noch Tempo 70. Aber nicht lange, denn die Straßenbaubehörde hatte schon nach wenigen Tagen reagiert und eine 30 km/h-Zone vor der Einfahrt angeordnet. „Die wird aber wieder aufgehoben, sobald die Unebenheiten auf der Bundesstraße in diesem Bereich beseitigt worden sind“, stellt Lührsen ausdrücklich klar.

Während Daniel Böhmer während der jüngsten Bauausschusssitzung davon sprach, dass die erneuten Arbeiten nicht „zulasten der Stadt“ gehen würden, ist Tim Lührsen ein wenig vorsichtiger: „Die Stadt ist in diesem Fall Vorhabensträger und Vertragspartner der ausführenden Firma, ob und welche Kosten auf die Stadt zukommen, kann derzeit von mir nicht beziffert werden.“

Der Schleichweg An der Diers Heide wird während der Arbeiten ebenso gesperrt wie der Riepholmer Weg. © -

Aber nicht nur die Bundesstraße ist wahrscheinlich in der 38. und 39. Kalenderwoche komplett dicht, auch der Riepholmer Weg und die Straße An der Diers Heide in Richtung Ottingen wird während der Bauphase gesperrt. Und das aus gutem Grund: „Beide Wege wurden während der vergangenen Sperrung der B 440 als Abkürzung für die eigentliche Umleitung genutzt“, so Daniel Böhmer. Der Seitenraum der Wege sei gerade erst wieder hergestellt worden, nach dem er damals kaputt gefahren worden sei. „Das soll natürlich nicht wieder passieren, darum dürfen in den zwei Wochen nur Anlieger dort fahren“, so Böhmer. Der will auch die örtliche Polizei sensibilisieren, um vielleicht dort zu kontrollieren.

Und auch auf der Verbindungsstraße von Hiddingen nach Riepholm, die wieder die offizielle Umleitungsstrecke ist, wird es Änderungen geben: „Dort gilt dann Tempo 50 und der Seitenraum wird in Abständen mit Baken markiert, um zu verhindern, dass der wieder ausgefahren wird“, informiert Böhmer.