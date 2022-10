Erfolgreiche Bewerbung: Bürgerstiftung gewinnt 5 000 Euro bei EWE-Wettbewerb

+ © Wieters Imke Lüdemann (l.) und Jörg Schlichting bekamen Besuch von Stephanie Abke, die den 5 000-Euro-Überweisungsträger im Gepäck hatte. © Wieters

Diese Nachricht freut die Visselhöveder Bürgerstiftung, wie auch Vereine und andere Institutionen: Die Stiftung hat satte 5 000 Euro bei einem Preisausschreiben der EWE gewonnen. Das Geld wird für nun gemeinnützige Projekte in der Stadt ausgegeben.

Visselhövede – So richtig abgeräumt hat Jörg Schlichting noch nie bei einem Preisausschreiben – und das hat sich jetzt geändert. Denn der Sprecher der Visselhöveder Bürgerstiftung hat an einem Wettbewerb der Stiftung des Oldenburger Energieversorgers EWE teilgenommen und 5 000 Euro gewonnen. Geld, das natürlich für gemeinnützige Zwecke in und um Visselhövede bestimmt ist. „Was wir genau damit machen oder welche Projekte damit finanziell unterstützt werden, beraten wir in diesen Tagen. Anfragen auf Förderungen haben wir jedenfalls genügend“, so Schlichting, der jetzt Stephanie Abke zu Gast hatte, die ihm das Geld symbolisch überreichte.

„Mit der Aktion ,20 mal 5’ stellen wir das gesellschaftliche Engagement vor Ort und das Ehrenamt in den Mittelpunkt: Denn wer weiß besser, welche Initiativen und Projekte ein Ort oder eine Region braucht, als die Bürgerstiftungen und ihre oft schon seit vielen Jahren praxiserprobten Mitglieder?“, erläutert Abke, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der EWE-Stiftung die Ausschreibung zum 20-jährigen Bestehen der Stiftung. Hinter „20 mal 5“ verbergen sich nämlich jeweils 5 000 Euro für 20 Bürgerstiftungen aus dem EWE-Verbreitungsgebiet.

„Als ich Wind von der Aktion bekam, habe ich flugs eine Bewerbung geschrieben und erläutert, wer wir sind und was wir machen und in den vergangenen Jahren gefördert haben“, erzählt Schlichting. „Offenbar war die Bewerbung so überzeugend, dass wir in den Lostopf gewandert sind.“ Und die Glücksfee habe Visselhövede als einen Gewinner gezogen, betont Stephanie Abke.

Die EWE-Stiftungsgremien haben in zwei Jahrzehnten zahlreiche Vereine und Initiativen gefördert. Gut die Hälfte der in diesem Zeitraum eingereichten 7 000 Anträge wurde bewilligt. „Mit eigenen Projekten und Preisen sind es bis heute rund 20 Millionen Euro, die ins Fördergebiet gegeben wurden, das gesellschaftliche Leben bereichern und die Region vielfältig und attraktiv halten“, informiert die Oldenburgerin.

Fokussierung auf das Thema Bildung

Die Stiftung will sich bei künftigen Projekten ein wenig mehr auf das Thema Bildung fokussieren. „Verstärkt durch die Corona-Pandemie haben wir gesehen, wie viele Defizite es im Bildungsbereich gibt. Das schmälert nicht nur individuelle Chancen, sondern hat weitreichende Folgen für den Arbeitsmarkt und die Wettbewerbsfähigkeit und den Wohlstand unseres Landes“, erläutert Marion Rövekamp, seit 2018 Vorstandsvorsitzende der EWE-Stiftung, in einer Mitteilung. „Aber auch ältere Menschen müssen wir in das digitale Zeitalter mitnehmen und so gehen wir von einem sehr weit gespannten Bildungsbegriff aus.“

Die Visselhöveder Bürgerstiftung hält weiter an ihrem Slogan „mit dem Herz für unsere Region“ fest, und „mit dem Geld können wir sicherlich einige interessante Projekte fördern, damit Visselhövede auch weiterhin eine kulturell vielseitige, lebendige und gepflegte Stadt für alle Generationen bleibt“, so Schlichting.

In den vergangenen Jahren habe die Stiftung, die seinerzeit aus einem Nachlass eines Visselhöveder Einwohners hervorgegangen war, bei verschiedenen Anlässen, zu Veranstaltungen oder auch bei Maßnahmen in Vereinen für die finanzielle Unterstützung gesorgt. „Neben den Zinsen aus unserem Stiftungsstock, werden wir aber auch immer mit Geld von Geburtstagen oder auch von Beerdigungen bedacht.“