Bürgerbus mit Fahrgastrekord

Verein erreicht einen neuen Spitzenwert

+ © Kirchfeld Der Vorstand des Visselhöveder Bürgerbusvereins mit Eckhard Langanke (v.l.), Wilhelm Gödecke, Volker Treichel, Roswitha Banning, Heino Prigge und Kassenwart Wolf Fischer. © Kirchfeld

Visselhövede - Von Angela Kirchfeld. Es ist ein neuer Rekord für den Visselhöveder Bürgerbusverein: 6 559 Fahrgäste hat der in der Stadt bestens bekannte rote Bus im Jahr 2016 von A nach B gebracht. So viele, wie noch nie zuvor in den vorangegangenen neun Jahren seines Bestehens. Dennoch wird der Verein in seinem zehnten Geburtstagsjahr eine magische Grenze wohl noch nicht erreichen.