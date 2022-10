„Bürger machen Theater“: Zeitreise mit Stasi-Albtraum

Von: Ulla Heyne

Karin Volkmar hat im Rentenalter das Theaterspielen für sich entdeckt – und traut sich sogar Gesangsparts zu. © -

Corona geschuldet, probt das Projekt „Bürger machen Theater“ am Theater Metronom schon einige Jahre das Stück „#BerlinBerlin“. Es ist eine deutsch-deutsche Familiengeschichte.

Hütthof – Auf der Bühne wird gemauert, nicht nur mit Papp-Quadern. Klaus, der 1961 „rübergemacht“ hat, verschweigt seiner neuen Familie im Westen seine Herkunft, seine Frau im Osten, dem am Tag des Mauerbaus geborenen Sohn den Verbleib des Vaters. Es ist eine deutsch-deutsche Familiengeschichte, die die vier Frauen und drei Männer in 60er-Jahre-Kleidung gerade auf die Bühne des Theaters Metronom bringen.

Die Proben zu „#BerlinBerlin“, das im Rahmen des Projekts „Bürger machen Theater“ Anfang November Premiere feiert, sind im vollen Gange. Endlich, möchte man sagen.

Murmeltiertag, ein Kaugummi – auf die Frage, wie die Hobbyschauspieler die seit drei Jahren immer wieder unterbrochenen Proben empfunden haben, kommen plastische Vergleiche. Schon Ende 2019 war das vom Landschaftsverband Stade geförderte Projekt genehmigt worden. Zwischen 2020 und jetzt mussten die sieben Darsteller und ihre Regisseurin Karin Schroeder mindestens drei Mal den Stecker ziehen, die coronabedingten Ausfälle Einzelner in der jüngsten, wichtigsten Phase noch nicht mitgerechnet.

Umso wichtiger ist es ihnen, jetzt endlich auf den Punkt zu kommen, wie Hobbyschauspielerin Stefanie Eichwald es ausdrückt. „In der Zwischenzeit wurde sogar ein Kind geboren, da sieht man, wie lange das war“, sagt sie. Die „alte Häsin“ aus dem Jugendtheater in Hütthof ist auf Mütterrolllen abonniert; die Realität holte sie ein. Gestillt wurde zwischenzeitlich auf der Bühne, der Vater stand parat unter kümmerte sich, wenn sie spielte.

Es sind große Opfer, die alle neben ihrer Arbeit und ihrem „normalen Leben“ bringen, zeitlich und emotional. Für Robin Gallo, angehender Veranstaltungstechniker beim NDR und neben seiner Rolle „technischer Zauberer“, lohnen die Fahrten aus Hamburg trotzdem. „Wenn man auf der Bühne steht, kommt man aus sich raus, taucht in eine andere Welt“, beschreibt der 20-Jährige den Ausgleich zum Berufsalltag. Eichwald, die sich auch in anderen Laientheatern mitgespielt hat, empfindet die hohen Anforderungen hier als Ansporn. „Es ist ein Privileg, mit Profis arbeiten zu dürfen – da nimmt man ganz viel mit.“ Das geht auch den „Küken“ hier so – wobei „Novizin“ Karin Volkmar mit 66 Jahren die Älteste hier ist. Für sie ist die Persönlichkeitsschulung eine Herausforderung – und auch Marlies Brüggemann, ebenfalls zum ersten Mal dabei und über ein Grundlagen-Seminar „angefixt“, findet: „Einfach mal was ausprobieren, sich was trauen, das hat mich gelockt.“

Und Volkmar traut sich was: Mit fester Stimme singt sie allein den Chanson „Berlin“, den Einstieg in eine Zeitreise, die sich von 1961, vom Tag des Mauerbaus, über mehr als 20 Jahre bis zu ihrem Fall spannt. „Ein Riesenaufwand, schon wegen der extrem wechselnden Mode“, erzählt Schroeder. Die Ergebnisse der „Raubzüge“ durch den Theater-Fundus, elterliche Kleiderschränke und das Internet – vom Parka bis zum Palästinensertuch, hängen auf Kleiderständern, für jeden Schauspieler ein eigener.

Am Ende fällt die Mauer: Mehr als zwei Jahrzehnte einer geteilten Stadt zeichnen die Bürgertheater-Protagonisten nach. © Heyne

Ein Kapitel deutscher Geschichte aufzugreifen, war Regisseurin und Projekt-Initiatorin Karin Schroeder seit dem letzten Jugendtheaterstück „Der Boxer“ über einen jüdischen Sportler in der Nazizeit ein Anliegen. „Da haben wir geguckt, welche Zeit noch beleuchtet werden sollte und sind fast zwangsläufig bei dieser von zwei ‚Ossis‘ und zwei ‚Wessis‘ geschriebenen Geschichte gelandet, die einfach erzählt werden muss.“ Eichmann findet das Stück auch aus einem anderen Grund wichtig: „Das, was da beschrieben wird, der Kalte Krieg, passiert ja heute wieder.“

Als sie die Szene vom Einmarsch der Russen gespielt hätten, just als Russland den Angriffskrieg gegen die Ukraine startete, „da musste ich schon ganz schön schlucken“. Wie alle Jüngeren hier, kennt sie diesen Teil der jüngeren deutschen Geschichte nur aus Büchern und dem Unterricht. „Wir haben uns viele Filme und Serien angesehen“, erzählt Marina Carstens, ebenfalls „Stammspielerin“, „zwischenzeitlich hatte ich sogar Albträume, dass die Stasi mich holt.“ Für die Älteren dagegen sind Begriffe wie Transitzone, Vopo und Zwangsumtausch ein Stück Kindheitserinnerung: „Wir hatten enge Verbindungen zu Verwandten im Osten“, erinnert sich Hans-Jürgen Schulz aus Verden, da sei das Stück auch ein Stück Vergangenheitsbewältigung. Ebenso für Volkmar: Ihr Sohn wurde am Tag des Mauerfalls geboren. „Die Ereignisse davor haben mich in der Schwangerschaft begleitet.“ Heute lebt er in Krakau, „auch das wäre ohne den Mauerfall nicht möglich.“

Bis am Ende die wandelbare Kulisse der Mauersteine, mal Arztpraxis, mal Tannenbaum oder Projektionsfläche für Originalfotos und -filmsequenzen, in sich zusammenfällt und alle mit Marius Müller-Westernhagen „Freiheit“ singen, vergehen an diesem Probenabend noch mehr als zwei Jahrzehnte. Und für die sieben Protagonisten in mehr als 20 Rollen noch Wochen Intensivproben, bis „#BerlinBerlin“ am 5. November Premiere feiern darf.