Die Bürde der Spätgeborenen

Hütthof - Was macht der Aufenthalt im Konzentrationslager mit einem, was mit der Familie? Dieser Frage ging Gilla Cremer während ihres Gastspiels im Theater Metronom nach. Die Hamburger Charakterschauspielerin ist in Hütthof ein gern gesehener Gast, zuletzt mit „Freundschaft“ oder „Die Dinge meiner Eltern“, ebenfalls Ein-Personen-Stücke.

Auch dort ging es um Erinnerungen, mal heitere, mal melancholische. Fast erstaunlich, dass auch im ausverkauften „Vater hat Lager“ zuweilen schöne Erinnerungen eine Rolle spielen: Vater Jochen, dessen Leben nach dem KZ vor allem aus der Sicht der Tochter beleuchtet wird, erinnert sich auch an die – wenigen – Akte der Menschlichkeit, die „im Lager“ geschlossenen Freundschaften. Sie überlagern das Familienleben: Für die Gegenwart ist wenig Platz.

Dabei stehen nur vordergründig die Erinnerungen des dreifachen Familienvaters im Zentrum: Hunger, Elend, Erniedrigung, Folter, Willkür: Das alles ist an anderer Stelle bereits ausführlich thematisiert worden. Wie aber geht die Ehefrau, gehen die Kinder um mit dem in Körper und Seele Gebrochenen, wie ertragen sie ständige Konfrontationen mit den Gräueln des Naziregimes, die ein unbeschwertes Aufwachsen kaum möglich machen?

In meisterlicher Weise springt Cremer von einem Charakter in den nächsten: Den der sensiblen Tochter, die nicht verstehen kann, warum die Lehrerin die gemalten Galgenszenen nicht einordnen mag. Den des kleinen Bruders, der sich mit Pragmatismus auf den erneuten Einmarsch der SS vorbereitet und gedanklich bereits die Schlachtung der Hauskatze durchgespielt hat, und in den des älteren Bruders, der das Zerbrechen der Familie durch Aufbegehren aufzuhalten versucht. Cremer braucht nur einen Koffer, einige Requisiten und viel Mimik und Präsenz, um die Getriebenheit, die Schatten der Vergangenheit etwa in einer Tanzperformance greifbar zu machen.

In der Heicks-Inszenierung nach einer Erzählung von Carl Friedemann entwirft sie Psychogramme: das des Handlangers Willi Hammer mit seinen perfiden Spielchen oder des ungarischen Mithäftlings Csardas, dessen stummer Protest beim Appell mit einem roten Blechauto auf dem Kopf, die „Verhöhnung des gesamten Dritten Reiches durch einen Untermenschen“ ihn das Leben kostet.

Am Ende überlagern sich die Ebenen: Spricht da der inzwischen aus dem Sanatorium zurückgekehrte Vater, die Tochter, die später am liebsten unsichtbar wäre oder gar die Unterhose namens Heinrich, die vorher Hitler gehört haben soll und die Absurdität der Gedankenwelten vor Augen führt? Dass auch die Tochter im Erwachsenenalter am Erbe des Vaters zerbricht, der sich im Gegensatz zu vielen anderen Verstummten seiner Generation mitgeteilt hat: man kann es nur ahnen, genau wie das Ende des Stücks selbst. Dass auch der Applaus nach einer intensiven Stunde blank liegender Nerven eine verhaltene Note trägt, versteht sich fast von selbst.