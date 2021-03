Nordpfad light in Buchholz

Visselhövede/Buchholz – Vor rund einem Jahr waren die Buchholzer Einwohner fleißig dabei, ihr Dorf herauszuputzen, Gärten anzulegen und Projekte zu entwickeln, um bei der Jury des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ einen guten Eindruck zu hinterlassen. Doch dann kam Corona und machte den ganzen Planungen einen dicken Strich durch die Rechnung.

Aber dennoch nimmt die Dorfgemeinschaft in diesem Jahr einen neuen Anlauf und ein besonderes Projekt rückt dabei auch außerhalb des Wettbewerbs in den Vordergrund: der Ortsweg „Rund um Buchholz“. Dieser neue Wanderweg hat eine Gesamtlänge von 13,3 Kilometern. Wer nicht so weit laufen will oder kann, hat aber auch die Möglichkeit, die Strecke um knapp vier Kilometer abzukürzen, in dem die Südtour von Buchholz über das Heidedorf-Visseltal (Wüstenhof) ausgelassen wird.

Visselhöveder Ausschuss stimmt der Idee zu

„Gerade zu Corona-Zeiten entdecken die Menschen die tolle Umgebung ihrer Heimat neu und da bietet es sich geradezu an, einen Wanderweg rund um unser schönes Dorf aus der Taufe zu heben“, begründete Ortsvorsteher Dominik Oldenburg die Idee im Ausschuss für Landwirtschaft, Grünanlagen, Umwelt und Energie, der von dem Vorschlag begeistert war. Oldenburg hatte im vergangenen Jahr mit einer Projektgruppe den Ortsweg konzipiert.

„Eigentlich hatten wir an einen Nordpfad ähnlich dem in Riepholm gedacht, aber das ist mit zu hohen Auflagen verbunden, sodass es ein Ortsweg werden soll, sozusagen der kleine Bruder eines Nordpfads“, informierte Oldenburg.

Der Weg startet an der Dorfremise, quert den Visselbach und führt in Richtung Hütthof. Dort geht es links ab in die Gemarkung Wittorf und kurz vor dem Hohe-Heide-Radweg geht es mit ein paar Schlenkern zum Nindorfer Ziegeleiweg, um danach die Kreisstraße zu queren und den östlichen Teil der Wiesen und Felder am Dorf Buchholz zu erkunden. Wem die Strecke nicht reicht, der kann an der alten Mühle in Buchholz in Richtung Ferienpark spazieren, diesem umrunden, um dann wieder im Ortskern anzukommen.

„Laut Tourismusverband Tourow erfüllt dieser Wanderweg die Kriterien eines Ortswegs und kann darum auch mit dem entsprechenden Logo gekennzeichnet werden“, informierte Oldenburg.

Der Weg werde mit Markierungszeichen in beide Richtungen auf Sicht und entsprechend den Kriterien für Qualitätswanderwege des Deutschen Wanderverbandes unverlaufbar ausgewiesen. Zusätzliche Wegweiser oder Schilder mit Kilometerangaben seien aber nicht geplant.

Buchholzer Einwohner werden sich um den Weg kümmern

Oldenburg stellt sich vor, dass die obligatorische Verkehrssicherungspflicht, also den Weg freizuschneiden oder von Totholz zu befreien, vom städtischen Bauhof übernommen wird. „Alles andere an Pflege machen wir vom Dorfverein wie bereits viele andere Dinge auch“, berichtete der Ortsvorsteher, der auch schon die Vermarktung des Wegs im Blick hat. „Die wird hauptsächlich vom Tourow übernommen, der den Weg in seine touristische Datenbank aufnehmen wird. Natürlich wird es auch einen Link auf der Homepage der Stadt Visselhövede geben.“ Der Dorfverein sei außerdem gerade dabei, fünf Ruhebänke optisch herzurichten.

Bürgermeister Ralf Goebel ist von der Idee ebenso begeistert wie der Ausschuss, gab Oldenburg aber den Tipp, sich Paten für die Pflege des Weges zu suchen: „Das klappt beim Nordpfad in Riepholm mit dem Verein Freilauf sehr gut.“ Denn der Bauhof könne nicht überall nach dem Rechten gucken und darum seien Patenschaften hilfreich.

Oldenburg ist sich aber sicher, dass „wir viele im Dorf haben, die sich sehr gerne um den Weg kümmern“. jw