Brunnen für Hiddingen

+ Michael Senkbeil liest die Aufgabe vor. Foto: Wieters

Hiddingen – Einen symbolischen Brunnen bauen aus der Zeit von vor 200 Jahren, als Hiddingen nicht nur einfach Hiddingen hieß, sondern wegen seines gesundheitsfördernden Grundwassers sogar noch ein „Bad“ vorangestellt bekam, das ist die Aufgabe, die die Hiddinger Dorfjugend bis Sonntagabend 18 Uhr lösen muss. Kaum hatte Ortsratmitglied Michael Senkbeil am Donnerstagabend den Wunsch des Ortsrats für die 72-Stunden-Aktion verkündet, schauten sich die rund 30 jungen Leute die Verkehrsinsel vor dem Dorfhaus an, wo der Brunnen platziert und die Ruhebank in der Nähe saniert werden soll. Klar, dass die Jugendlichen auf die Hilfe der Dorfbevölkerung in Form von Maschinen, Werkzeugen, Verpflegung und auch Ratschlägen zählen. Mit der seit 1995 laufenden Aktion will die Niedersächsische Landjugend die gesellschaftliche Bedeutung des Ehrenamts demonstrieren. jw