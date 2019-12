Heiner Tamke hält Brötchen-Bons für Unsinn: „Die landen sofort im Mülleimer“

Wittorf - Das neue Jahr wird wie immer Neuerungen bringen. Ab 1. Januar werden sich die Kunden wundern, dass sie beim Bäcker für den Kauf eines Brötchens einen Kassenbeleg von der gewissenhaften Verkäuferin ausgehändigt bekommen.

In den allermeisten Fällen landen diese Bons unverzüglich im Müll. „Völlig unnötig“, sagen Kritiker des neuen Kassengesetzes der Bundesregierung, mit dem manipulierte Ladenkassen der Vergangenheit angehören sollen. Wir fragten bei Wittorfs Bäckermeister Heiner Tamke nach, wie er das Ganze sieht.

Was bedeutet die Verpflichtung zur Ausstellung eines Bons beim Bäcker in der Praxis?

Für jeden Verkauf muss ein Kassenbon ausgedruckt und von der Verkäuferin dem Kunden ausgehändigt werden. Das heißt, jeder Verkaufsvorgang dauert länger, weil der Druck des Bons auch einige Sekunden dauert.

Das wird doch sicher viele Kunden nerven?

Gerade in den Stoßzeiten geht es um jede Sekunde, weil die Kunden nicht lange auf ihre Tüte mit frischen Brötchen warten wollen. Jedoch wandern sicherlich die allermeisten Bons direkt in den Mülleimer, bestimmt rund 95 Prozent. Deswegen werden wir auch extra Papierkörbe aufstellen, damit die Zettel nicht in der Umwelt landen. Überhaupt reden alle zurzeit von der Umwelt, aber für mich ist das eine reine Papierverschwendung. Das wird ein echter Wust.

Wie groß ist der Mehraufwand?

Wir haben schon genügend Kassenpapier eingelagert, zum Glück. Denn mittlerweile kosten die Rollen schon mehr im Einkauf. Nachfrage bestimmt eben den Preis. Auf das ganze Jahr gerechnet, kommt da schon alleine für das Papier ein großer Betrag zusammen. Da heißt es, alles müsse papierlos werden, um Ressourcen zu sparen, aber wir müssen sinnlos Kassenbons verschwenden. Ich rechne mit sechs bis sieben Mal so viel Papierverbrauch bei unseren Kassen. Da kommt sicher ein riesen Berg Zettelchen zusammen.

Mussten in Ihrem Betrieb extra neue Kassen angeschafft werden?

Nein, zum Glück nicht. Unser Kassensystem bucht sowieso jeden Verkauf. Das kann übrigens auch von jedem Finanzbeamten jederzeit an den Kassen ohne Voranmeldung kontrolliert werden. Alle Kassen sind direkt mit dem Server in der Zentrale verbunden, weil wir eben bei Zeiten schon ein modernes System angeschafft haben.

Bekommt dann wirklich jedes Brötchen für die Frühstückspause einen eigenen Bon?

Ja, jeder Verkauf wird erfasst, auch wenn es nur ein Brötchen ist. Also bekommt im neuen Jahr jede einzelne Backware ihren eigenen Bon, auch wenn es wie unser günstigstes Brötchenkonfekt nur zwölf Cent kostet.

Welche Bürokratie hat ansonsten schon Einzug gehalten in der Backstube, wovon der Kunde noch gar nichts weiß?

Aufwendig ist auch der Retourennachweis. Damit wird genau dokumentiert, wie viel Ware nicht verkauft wurde und dem Entsorger übergeben wird. Dazu gehört das aufs Kilogramm genaue Wiegen und Fotos zur Dokumentation. Der Entsorger erzeugt daraus dann Futtermittel. Auch das Mehl wird genau analysiert. Die Analysen müssen wir aufbewahren, sowie viele betriebliche Abläufe, die eigentlich papierlos bei uns ablaufen, aber auch ausgedruckt werden müssen. Also Papier ohne Ende und bald noch mehr. Zum Glück verarbeiten wir aktuell noch mehr Mehl als Papier – mal sehen, wie lange noch.

Kommt der Chef bei so viel Bürokratie eigentlich noch selbst zum Backen?

Das ist eine Frage der Zeiteinteilung. Die Zeit nehme ich mir zum Glück sehr oft, denn ich backe selbst immer noch gerne mit.