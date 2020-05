Blumenkasten brennt

Kurzer Feuerwehreinsatz in Jeddingen

+ Die Jeddinger Feuerwehr war an der Ackermannstraße schnell zur Stelle. Foto: Wieters

Jeddingen – Der vermeintliche Brand eines Balkons in der oberen Etage eines Wohnhauses hat am Mittwochvormittag die Jeddinger Feuerwehr an die Ackermannstraße alarmiert. Vor Ort stellten die Brandschützer allerdings fest, dass nur ein Blumenkasten, der an dem Balkongeländer angebracht war, Schaden genommen hatte und einige Holzbretter des Geländers aus bisher unbekannten Gründen verkohlt wurden.