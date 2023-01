Bleckwedel wieder im Fokus des Gaskonzerns

Von: Jens Wieters

„Wir geben nicht auf“, sagt Vermilion-Deutschlandchef Dr. Jürgen Rückheim und meint damit die Grundstückssuche im Raum Visselhövede. © Wieters

Im vierten Quartal 2024 will der Konzern Vermilion Energy Erdgas in der Region fördern – und dabei gerät auch der Bereich Bleckwedel in den Fokus.

Walsrode/Bleckwedel – Lange Zeit war es sehr ruhig um die Aktivitäten des Konzerns Vermilion Energy, spätestens im vierten Quartal 2024 wollen die Kanadier in der Region Erdgas fördern – und dabei gerät auch der Bereich Bleckwedel erneut in den Fokus.

Vor vier Jahren hatte Vermilion angekündigt, mehrere vorhandene und auch neue Bohrungen im Heidekreis im Bereich Bomlitz/Kroge und bei Bleckwedel im Visselhöveder Stadtgebiet zu nutzen, um Gas zu fördern. Durch das billige, den Markt überschwemmende Gas aus Russland, habe es sich aber nicht gelohnt, diese Ideen weiterzuverfolgen. „Das hat sich durch den Stopp der russischen Lieferungen kurz nach Kriegsbeginn dramatisch geändert“, sagt Dr. Jürgen Rückheim, Generalbevollmächtigter von Vermilion. Das Unternehmen startet jetzt einen neuen Versuch auf dem Platz Wisselshorst Z1 und nutzt dabei eine vorhandene Bohrung, die die Produktion nie aufgenommen hatte. Und im Visier hat Vermilion mit weiteren vier bis fünf Bohrungen auch den Landkreis Rotenburg, genauer Bleckwedel.

„Wir verfolgen auch dort weitere Explorationstätigkeiten. Das heißt: Wir sind dabei, Grundstücke für Bohrplätze zu finden und zu sichern. Es gibt aktuell aber kein konkret absehbares Bohrprojekt und es sind aktuell auch keine Genehmigungen beantragt worden“, so Vermilion-Sprecher Björn Wechsel.

Vor zwei Jahren waren Vermilion-Beauftragte im überwiegend landwirtschaftlich geprägten Raum Bleckwedel/Egenbostel von Hof zu Hof gezogen, um mögliche Grundstücke für Erkundungsbohrungen zu pachten – allerdings erfolglos, zumindest damals. „Wir haben hier durch die Bank weg kein Interesse an einer Gasförderung vor unseren Haustüren“, hatte Bleckwedels Ortsvorsteher Heiko Twiefel seinerzeit gesagt. Diese Haltung will Vermilion jetzt aufweichen. „Zwar gibt es noch genau diese Hürden, aber wir geben nicht auf“, macht Rückheim im Pressegespräch deutlich.

Der Bereich Bleckwedel steht beim Konzern Vermilion bei der weiteren Suche nach einer Erdgasförderung ziemlich oben auf der Agenda. © -

Einfacher wird es dem Konzern, der sich als „Mittelständler“ im Konzert der großen Mitbewerber wie „ExxonMobile“ bezeichnet, bei Wisselshorst Z1 gemacht. Vermilion hatte Anfang 2016 die Rechte erworben, in der Region Heidekreis mithilfe der ehemals von „ExxonMobil“ betriebenen Bohrlöchern nach Erdgas zu suchen und es im Erfolgsfall zu fördern.

„In der knapp 5 000 Meter tiefen etwa Bohrung Wisselshorst Z1 wurde bereits Erdgas angetroffen, daher bietet es sich an, den bestehenden Bohrplatz zu nutzen, um von dort in vielversprechende Bereiche vorzudringen. Mit den erwarteten Fördermengen könnten etwa 100 000 Haushalte im Jahr mit Erdgas versorgt werden“, so Jürgen Rückheim.

Eine Vorprüfung habe ergeben, dass dort eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht notwendig sei, weil eine vorhandene Bohrung genutzt werde. Für das geplante Projekt seien derzeit noch unterschiedliche behördliche Genehmigungen erforderlich, die im Laufe dieses Jahres erwartet würden.

Unter anderem wird ein Fachmann ein geologisches Gutachten erstellen, das aussagt, wie hoch das Risiko ist, dass in dem Bereich eine Seismizität auftritt, wie Erdbeben durch Gasbohrungen betitelt werden. „Das werden wir aber zum einen durch die große Tiefe der Bohrung minimieren, zum anderen wird die Flüssigkeit, die bei der Förderung an die Erdoberfläche gelangt, durch eine zweite Bohrung genau dorthin gepresst, wo sie herkam.“ Das berüchtigte Lagerstättenwasser, das unter anderem schwachradioaktive Stoffe enthält, falle laut Rückheim erst „sehr spät“ im geplanten Produktionszeitfenster von „mindestens 15 Jahren“ an und werde, wie es der Gesetzgeber fordere, auch wieder in die 5 000 Meter Tiefe gepresst. „Und zwar nicht irgendwo, sondern genau dort, wo wir das Gas fördern.“

Infoabend für jedermann Vermilion informiert die Menschen in der Region über seine Vorhaben am Dienstag, 24. Januar, ab 18 Uhr in der Stadthalle Walsrode. Dann werden die unterschiedlichen Projektinhalte, der Zeitplan, die angewendeten Technologien der Aufsuchung und Gewinnung von Erdgas sowie die Genehmigungsverfahren erörtert. Darüber hinaus wird Vermilion Stellung beziehen zu sensiblen Themen wie dem Risiko von Erdbeben, Umweltverschmutzungen oder einem erhöhten Krebsrisiko in der Nähe von Erdgasförderstätten. „Die Menschen hier leben seit Jahrzehnten mit der Erdgasförderung in ihrer Nähe und können erwarten, dass ihre Sorgen ernst genommen werden. Wir möchten daher über vermeintliche Risiken und die öffentlich diskutierten Themen aufklären und sprechen. Die Veranstaltung ist eine Gelegenheit, sich persönlich zu informieren“, so Vermilion-Deutschlandbevollmächtigter Dr. Jürgen Rückheim.

Zwar werde die Bohrung nicht nur senkrecht in die Erde führen, sondern auch rund drei Kilometer in Richtung Osten abgelenkt, aber Fracking ist für Vermilion aktuell „kein Thema“. Der Energieträger Erdgas werde frei gefördert und nicht mithilfe von Chemikalien, die unter hohem Druck Gesteinsschichten aufbrechen, um aus den Hohlräumen ebenfalls Gas zu fördern. „Das schließen wir bei den aktuellen Plänen aus“, betont Rückheim.

Aber auch für den Deutschlandbevollmächtigten ist die wieder in Schwung kommende Gasförderung weiter nur eine Brückentechnologie auf dem Weg hin zu erneuerbaren Energien, „Wir haben allerdings sehr viel Potenzial in unserer Erde und die Gaskrise ist trotz der Verträge mit Flüssiggaslieferanten noch lange nicht vorbei“, so Rückheim, dessen Arbeitgeber rund 100 Millionen Euro in die angestrebten fünf oder sechs Bohrungen in der Region investiert. „Außerdem ist es sicher besser für das Klima, einen Energieträger direkt vor Ort zu fördern, statt mittels vieler Tankschiffe über die Ozeane zu transportieren.“

Aber was passiert nach dem Ende der Gasförderung vielleicht im Jahr 2040? Vermilion will spätestens dann zweigleisig fahren, zumindest ist das angedacht. „Und da kommt Geothermie ins Spiel, denn in der großen Tiefe ist es sehr warm, ein Zustand, der für unsere Haushalte genutzt werden sollte“, so Rückheim, der aber betont, dass diese Pläne allerdings noch in den Kinderschuhen stecken würden. „Aber gemeinsam mit anderen Unternehmen sind wir da dran.“