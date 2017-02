Ein bisschen Öl ans Euter und viel Haarspray in die Locken

Visselhövede - Von Henning Leeske. Hier noch ein paar Haare ab, dort ordentlich Spray für die Locken und am Ende noch ein kleiner Schuss Öl ans Euter – und fertig ist die perfekt gestylte Milchkuh. Jungbauer Timo Carstens aus Rosebruch gleicht in diesen Tagen eher einem Kosmetiker denn einem Landwirt.

Denn Carstens ist mit vier seiner prachtvollen Kühe bei der „Schau der Besten“ in der Verdener Niedersachsenhalle vertreten. Dort treffen Ilona, Monaco, Ida sowie Cinderella allerdings auf starke Konkurrenz aus dem In- und Ausland bei der Show des Zuchtverbandes Masterrind.

Darum ist Timo Carstens auch schon seit Montag in der norddeutschen Tierzuchthauptstadt, um seine Paarhufer bestmöglich auf den Auftritt vorzubereiten. Während am Mittwoch ab 18.30 Uhr die große Auktion läuft, bei der Cinderella unter den Hammer kommt, geht es am Donnerstag für die anderen drei Tiere um den Titel „Miss Schau der Besten“.

„Unseren Kühen geht es hier wunderbar und das ist für sie echt wie Wellness“, so Timo Carstens schmunzelnd, der mit seiner Familie den landwirtschaftlichen Betrieb in Rosebruch betreibt. „Sie werden täglich gewaschen und gehen natürlich auch alle zum Friseur“, berichtet der Jungbauer über das Schönheitsprogramm seiner Tiere.

Nun kann sich aber beileibe nicht jeder anmelden, der eine Kuh im Stall stehen hat. Denn die Auswahl ist streng. Ein Fachmann von Masterrind hatte bereits Wochen zuvor auf dem Hof der Rosebrucher eine Vorauswahl aus den 160 Kühen getroffen.

Den Recall haben die drei Rindviecher der Familie Carstens also schon einmal geschafft bei der Castingshow für Kühe. „Besonders Monaco ist showerfahren, da sie schon im vergangenen Jahr dabei war und immerhin den dritten Platz ihrer Klasse belegte, obwohl sie schon drei Kälber bekommen hat“, so Timo Carstens.

Donnerstag kommt der Rote Teppich

Am Donnerstag wird dann der rote Teppich für das Milchvieh der Rasse Holsteiner im Führring ausgerollt, damit es von der Jury von allen Seiten begutachtet werden kann. Der Titel „Miss Schau der Besten“ ist zugleich eine besondere Auszeichnung für den Züchter.

Vor der Schönheit kommt bekanntlich der Fleiß und deswegen müssen versierte Fachkräfte ran. So werden im Frisörsalon die Haare an den Beinen ordentlich gekürzt, damit der Knochenbau für die Jury gut sichtbar ist. Außerdem wird die sogenannte Oberlinie schön gerade frisiert und kurz vor der Show mit Haarspray und anderen geheimen Kosmetika verfestigt und in das charakteristische Weiß und Schwarz der Rasse gefärbt. Schließlich wird der prachtvolle Euter noch mit Öl eingerieben, damit die Kuh in der Show glänzen kann. Die lockige Haarpracht am Kuhschwanz wird durch eine kontinuierliches Aufbürsten erreicht.

Bereits 14 Tage vor dem großen Tag werden die Milchrinder mit Heu und speziellen Futter versorgt, damit das Fell einen schönen Glanz bekommt.

„Die ,Schau der Besten‘ macht uns riesigen Spaß und unsere Kühe merken auch, dass hier etwas Besonderes los ist“, weiß Carstens. Aber neben den Wettkämpfen und der Auktion steht auch der Austausch mit den Berufskollegen ganz oben an. „Das ist eine gute Informationsbörse“, so der Rosebrucher, der hofft, dass eines seiner drei Tiere möglichst weit vorne landet.