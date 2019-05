Pläne für Bahnsteigsanierung stoßen im Ausschuss auf Widerstand

+ Der Visselhöveder Bahnsteig wird 2021 saniert – aber nicht so, wie es sich der Ausschuss wünscht. Fotos Wieters

Visselhövede - Von Henning Leeske. Das Planungsbüro Obermeyer stieß mit den vorgestellten Ideen für die Bahnhofsanierung im Visselhöveder Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung am Donnerstagabend auf wenig Begeisterung. Denn es zeichnet sich im Jahr 2021 eine Billiglösung ab. Als Krönung des Ganzen soll sogar der Tunnel, der die Bahnsteige verbindet, zugeschüttet werden. So war es kein Wunder, dass die vorgestellten Planungen für Kopfschütteln bei den Ausschussmitgliedern gesorgt haben. Denn wer das Gleis 2 von der Bahnhofstraße aus erreichen will, muss einen strammen Fußmarsch in Kauf nehmen. Er muss den Fußweg an der Bahnhofstraße nutzen, dann über den Übergang Rosenstraße und von dort Richtung Gleis 2. Ist es zeitlich eng und die Schranke zu, dann fährt der Zug wohl ohne Fahrgast ab. „Wenn wir über die Rosenstraße gehen müssen, sind wir weit von der gewünschten Barrierefreiheit entfernt. Über die Gleise am Bahnübergang komme ich mit einem Rollstuhl auch nicht rüber“, sagte Dagmar Kühnast (SPD).