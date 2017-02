Neue Betrugsmasche: Falsches Rubbellos verheißt Gewinn

Visselhövede - Mit einer neuen Betrugsmasche ist ein 55 Jahre alter Visselhöveder um viel Geld gebracht worden. Das berichtet die Polizei.

Ausgangspunkt der Tat war die Bestellung eines Akku-Schraubers. Der Mann erhielt Anfang des Jahres das Gerät per Post und fand in dem Paket ein Rubbellos. Er kratzte die Felder frei und hielt völlig unerwartet einen Gewinn von 100.000 Euro in seinen Händen.

Der Visselhöveder rief eine angegebene Telefonnummer in Hamburg an, teilte seine persönliche Kontrollnummer mit und sah sich als „Glückpilz“ bestätigt. "Sie haben gewonnen", hieß es am anderen Ende der Leitung.

Das Gewinnversprechen belief sich auf 43.000 Euro. Bevor das Geld ausgezahlt werden könne, sei zunächst eine kleine Gebühr fällig. Der Mann überwies den ersten Betrag von rund zweihundert Euro und zeigte den Betrügern damit, dass er zahlungswillig war.

Täter wollen immer mehr Geld

Es folgten jetzt mehrere Überweisungen nach Pakistan. Immer wieder wurden dem „Gewinner“ unterschiedliche Gründe vorgegaukelt. Dabei nutzten die Täter verschiedene Bargeldtransfers über Western Union und MoneyGram.

Insgesamt flossen über 22.000 Euro in die Taschen der unbekannten Täter. Dass sein Geld weg ist, wurde dem Mann spätestens bei der Erstattung der Anzeige klar. Menschen aus dem Landkreis Rotenburg wurden in den vergangenen Wochen immer wieder Opfer solcher Trickbetrüger. Allerdings ist die „Rubbellos-Masche“ neu. Häufig melden sich die Täter telefonisch.

Auch nach diesem Fall warnt Polizeisprecher Heiner van der Werp ausdrücklich vor betrügerischen Gewinnversprechen:" Sprechen Sie im Freundes- und Verwandtenkreis über diese Betrugmaschen und warnen vor allem ältere Menschen vor skrupellosen Tätern und verhängnisvollen Überweisungen".

