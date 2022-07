Bei Nässe nur Tempo 30 auf Visselhöveder Goethestraße

Von: Jens Wieters

Teilen

Bei Nässe gilt auch auf der Visselhöveder Goethestraße Tempo 30. Die Dreifach-Schilder stehen in kurzen Abständen am Straßenrand. © Wieters

„Bei Nässe nur noch Tempo 30 auf der Goethestraße?“ Viele Visselhöveder wundern sich. Fachleute haben festgestellt, dass der Fahrbahnbelag bei Regen zu rutschig wird. Das gilt auch auf Straßen in Rotenburg.

Visselhövede – In Visselhövede waren sie unterwegs, auch in Rotenburg und an vielen weiteren Bundes- und Landesstraßen Niedersachsens: Die Männer und Frauen der Straßenmeistereien, die im Auftrage der jeweiligen Geschäftsbereiche der Landesbörde für Straßenbau neue Schilder aufgestellt haben. Und die besagen, dass bei Nässe nur noch Tempo 30 gefahren werden darf.

Das gilt ab sofort zum Beispiel auf der Bundesstraße 440 in der Ortsdurchfahrt Visselhövede, die dort Goethestraße heißt, und auch auf dem Rotenburger Teilstück der Bundesstraße 215, die in der Kreisstadt Mühlenstraße genannt wird.

Der Grund für die Tempoverringerung bei entsprechender Witterung: „Die Straße sind teilweise sehr rutschig, wenn es nass ist“, sagt Anna Pajak, Sprecherin der Verdener Landesbehörde für Straßenbau, die unter anderem für den Altkreis Rotenburg zuständig ist. Das Aufstellen der entsprechenden Beschilderung wird natürlich in den Amtsstuben der Reiterstadt nicht aus dem Bauch heraus entschieden, sondern ist eine Vorgabe des Landesverkehrsministeriums. „Auf den Bundes- und Landesstraßen wurde eine sogenannte Fahrbahngriffigkeitsmessung durchgeführt“, erläutert Pajak.

Hinter dem etwas sperrigem Begriff versteckt sich einfach die Antwort auf die Frage, ob der Fahrbahnbelag rutschig wird, wenn es regnet und die Bremswege der Fahrzeuge länger werden, sodass es zu gefährlichen Situationen kommen könnte.

„Um das zu ermitteln, wird ein spezielles Fahrzeug eingesetzt, das mit konstant 50 bis 60 Stundenkilometern unterwegs ist, auch in Kurven, und mit einem fünften Rad bestückt ist. Das tastet die Mitte einer Fahrbahn ab, die vorher durch das Fahrzeug in dem Bereich gewässert wurde. Dieses fünfte Rad wird konstant gebremst und ein Computer misst permanent das Rutschverhalten des Rades und zeichnet diese Daten auf“, erläutert Pajak. So würden die Fachleute der Behörden die Griffigkeit des Fahrbahnbelags ermitteln. Sei der zu glatt und damit bei Nässe zu rutschig, würden die Schilder aufgestellt.

So auch an der Visselhöveder Goethestraße, wo vor einigen Jahren täglich gut 12 000 Fahrzeugbewegungen gemessen worden waren. 30er-Schilder in geringem Abstand stehen aber auch an der abschüssigen Bahnhofstraße. Den glatten Fahrbahnbelag abfräsen und einen neuen aufbringen, wäre vielleicht zu teuer? Dazu will sich Pajak nicht konkret äußern, sondern „erst mal gilt bis auf Weiteres Tempo 30 bei Nässe“.

„Es wäre aber schön gewesen, wenn wenigstens zwei Schilder von dem jetzt in der Stadt herrschenden Verkehrzeichenwirrwarr auch vor der Kastanien-Grundschule aufgestellt worden wären“, betonen viele Visselhöveder Einwohner. Dort gilt nämlich schon seit Anfang des Jahres Tempo 30 – nur weiß das niemand, weil es immer noch keine Schilder gibt, die die Verkehrsteilnehmer darauf aufmerksam machen. „Da müssen wir gucken, wo das Kommunikationsproblem liegt“, so Anna Pajak, die verspricht, bei dem Thema nachzuhaken. „Wir haben jedenfalls für die Landesstraße vor der Schule alles entsprechend beantragt“, bestätigt Visselhövedes Bauamtsleiter Gerd Köhnken.