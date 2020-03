Baustelle Primar Campus voll im Zeitplan

Visselhövede – „Das wird schon ein tolles Haus mit runden Kuschelecken und viele Platz.“ Der Polier auf der der Visselhöveder Großbaustelle zwischen Grundschule und Kindergarten Fabula ist jedenfalls schon mal begeistert vom dem Projekt Primar Campus, der eine Kita und eine Grundschule unter einem Dach vorsieht.

Bis das aber drauf ist, vergehen noch einige Arbeitswochen und die Maurer müssen noch viele Steine aufeinandersetzen, Fenster- und Türenöffnungen herstellen. „Aber wir sind voll im Zeitplan. Um es kurz zu sagen: Es läuft!“, informierte Karin Stegmann am Dienstagabend den Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung. „Durch den Gebrauch der großen Quadersteine kann man quasi zusehen, wie die Wände wachsen“, so die städtische Gebäudemanagerin, die fast jeden Tag auf der Baustelle nach dem Rechten guckt.

Eine kleine Schrecksekunde mussten Stegmann und die Bauarbeiter in den vergangen Tagen dann aber doch verarbeiten. Denn die starken Regenfälle in der vergangenen Woche hatten für einen Wassereinbruch im Keller der angrenzenden Grundschule gesorgt. „Es ist zum Glück nicht viel passiert und es ist auch kein Schaden entstanden. Der Hausmeister hatte das Wasser relativ schnell entdeckt und sofort die Möbel hochgestellt“, so Stegmann.

Ursache war wohl die nun mit starkem Beton versiegelte Fläche für den Neubau, sodass das Wasser nicht mehr wie vor dem Baubeginn versickern konnte.

„Bei solch starken Niederschlägen sucht sich das Wasser natürlich den einfachsten Weg“, so Stegmann. Damit das nicht noch einmal passiert, wird das Wasser aus den Fallrohren der Dachrinnen jetzt mit ausreichend dimensionierten Kunststoffrohren abgeleitet.

Während draußen die Handwerker Steine stapeln, Eisen biegen und Fundamente gießen, ist die Verwaltung dabei, die Ausschreibungen für die nächsten Gewerke rauszuschicken. „Da geht es um die Haustechnik wie zum Beispiel die Versorgungsleitungen, aber auch um den Brandschutz“, erläuterte Stegmann.

Morgen Früh ist aber für einen ganz kurzen Moment Baustopp an der Gerhart-Hauptmann-Straße, denn dann erfolgt eine Grundsteinlegung. „Allerdings nichts Offizielles mit Reden und ähnlichen Dingen und auch nur im ganz kleinen Rahmen.“

Dafür werde beim Richtfest entsprechend größer gefeiert, ergänzte Bürgermeister Ralf Goebel Stegmanns Ausführungen.