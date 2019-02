Bausteinverkauf für Trainingsareal

Visselhövede - Von Heinz Goldstein. Joachim Raddatz aus Visselhövede hat seine Vision, einen Übungsplatz für Rettungshunde zu bauen, dank vieler Sponsoren nach mehr als vier Jahren nahezu umgesetzt. Ein Trümmerkegel, ein Röhrengraben und ein Erdwall mit Geruchsablenkung stehen auf dem Trainingsgelände an der Diersheide an der Verlängerung der Mühlenstraße zu Übungszwecken unter anderem bereits zur Verfügung.

Es sollen noch eine Wallanlage, ein Gerüst für Höhenrettung und eine Brücke gebaut werden. Dazu fehlt allerdings noch etwas Kleingeld, genauer gesagt rund 30 000 Euro, in der Kasse des Vereins, damit das Vorhaben bis zum Herbst vollendet werden kann.

Da ist der Förderverein Rettungshundewesen, dessen Vorsitzender Raddatz ist, auf die Idee gekommen, durch den Verkauf von Bausteinen mit Namensgravur des Käufers an Spendengelder zu gelangen, um die Restsumme so zu beschaffen.

Der gekaufte Stein werde beim Bau der Anlage als Verkleidung mit integriert, so der Vereinsvorsitzende. Eine Wanderausstellung, die das Projekt beschreibt, und einige Mustersteine sollen die Anlage nun in der Region und darüber hinaus weiter populär machen.

Der Startschuss für die Aktion ist in dieser Woche in Rotenburg gefallen. Die Inhaberin der dortigen „Hunde- und Katzenboutique Bimbo“ , Manuela Lexow, hat dafür eine Fläche in ihrem Geschäft zur Verfügung gestellt. „Bei mir kann sich ab sofort jedermann über das Projekt in Visselhövede informieren und sich einen Stein reservieren lassen“, so Lexow. Auch sie hat sich für 600 Euro einen gekauft. „Es ist eine super Idee, die man unbedingt unterstützen sollte“, hofft die Geschäftsfrau auf möglichst viele Nachahmer. „Wir rechnen auch fest damit, dass sich noch weitere Unternehmen bereit erklären, die Ausstellung in ihren Betrieben zu zeigen.“

„Der Preis für die Steine richtet sich nach der Größe und dem Schwierigkeitsgrad der Beschriftung. Sie gibt es ab 80 Euro aufwärts“, so Raddatz.

Mit dem zweiten Vorsitzenden hat der Verein mit Dieter Löding aus Schwitschen einen Experten, der die Steinmetzarbeiten ehrenamtlich ausführt und auch die Steine kostenlos zur Verfügung stellt. Nach oben seien dem Spender übrigens keine Grenzen gesetzt.

„Ursprünglich war der Übungsplatz ausschließlich für Rettungshunde geplant gewesen - und jetzt zeigt der gesamte Katastrophenschutz wie THW, Polizei und Feuerwehr auch über die Grenze der Bundesrepublik hinaus großes Interesse, den Platz zum Training für Mensch und Hund zu nutzen“, so Raddatz. Das Gelände sei zwar primär für die Ausbildung der Hunde gedacht, aber auch menschliche Retter könnten die Anlage nutzen, um sich zu testen, ob sie den Stresssituationen beim Fortbewegen in engen Röhren oder Gängen überhaupt physisch und psychisch gewachsen seien.

Ein guter Test sei wichtig, bevor es im Ernstfall zu einem Desaster kommen könne. „Auf 20 Metern Breite und 30 Metern Länge haben wir bisher insgesamt 215 Meter Röhren verbaut. Dazu kommen vier Verteilerschächte und drei Röhren hinzu, die in eine Tiefe von 4,50 Metern reichen“, beschreibt Raddatz die bisherigen Arbeiten. Wenn die Bausteinaktion gut läuft, dann steht der offiziellen Eröffnung im Oktober nichts mehr im Wege. Weitere Infos gibt es unter den Telefonnummern 04262 / 1685 oder mobil 0160 /4448971.