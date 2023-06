Visselhövederin liebt alte Bauernhäuser

Von: Jens Wieters

Ideal für Stadtplaner und Studenten: Hans-Joachim Turner und Luise Knoop im Antiquariat der Interessengemeinschaft Bauernhaus. © Wieters

50 Jahre besteht die Interessengemeinschaft Bauernhaus. Ihr Buchantiquariat ist bei der Visselhövederin Luise Knoop untergebracht und sie öffnet es für Interessierte.

Visselhövede – Mehr als 2 000 Bücher waren es mal, jetzt hat Luise Knoop aber „ein bisschen aussortiert und das abgegeben, was nicht hierher passt“. Aber dennoch ist die Sammlung der bundesweit agierenden Interessengemeinschaft Bauernhaus (IGB) immer noch beeindruckend, die die früher in Visselhövede tätige Allgemeinmedizinerin in einem Extraraum in ihrem Haus an der Straße Auf dem Eulenkamp 26 nun Interessierten zur Verfügung stellt.

Und das Beste dabei: Gefällt die Lektüre oder will man wertvolle Tipps mitnehmen, kann man das Buch auch kaufen.

Kein Wunder, dass aktuell der Bereich Fachwerkbau vergriffen ist, denn besonders alte Bauernhäuser stehen bei den Interessengemeinschaft im Mittelpunkt – da ist der Name sozusagen Programm. Aber dennoch hat Luise Knoop, die seit 15 Jahren in der IGB aktiv ist, in den Regalen alles fein säuberlich nach Themenbereichen geordnet. Dort stehen Bände über Architektur, neben Büchern über Hausforschungen, Nachschlagewerke über Stadtentwicklung, Dorferneuerung oder über alte Handwerkskunst im Baubereich.

„Da die IGB in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiert, sind einige Aktionen geplant, Unter anderem öffnen wir das Antiquariat“, informiert die 76-Jährige. An den Terminen 24 und 25. Juni, 2., 8. und 9. Juli, 12. und 13. sowie 19. und 20. August können die Besucher in „alten Büchern stöbern, darin schmökern, sich festlesen und sie natürlich auch erwerben“, betont Knoop, die mit Büchern groß geworden ist – Mutter und Großvater waren Schriftsteller.

Mit dem Orkan fing 1972 alles an 1972 zerstörte ein Orkan viele Bauernhäuser in Niedersachsen. Aus Behördensicht sollten sie aufgrund ihres Standorts im Außenbereich der Gemeinden nicht wieder aufgebaut werden, obwohl sie teilweise bereits seit Jahrhunderten dort gestanden hatten. Die Eigentümer liefen Sturm gegen diese Gesetzgebung. Das war die Geburtsstunde der Interessengemeinschaft Bauernhaus (IGB). Motor der Bewegung war Julius Kraft. Heute hat die IGB rund 6000 Mitglieder in allen Bundesländern. In der Region sind Tassilo Turner (ks_rotenburg@igbauernhaus.de, 0170 / 8142764) und Wolfgang Dörfler (as_rotenburg@igbauernhaus.de, 04286 /1456) sowie Hans-Joachim Turner (04269 / 9228748) die Ansprechpartner für Leute, die zum Beispiel einen heruntergekommenen Resthof kaufen, renovieren und bewohnen wollen. Die Fachleute geben Rat und Hilfe und haben Tipps zu Förderungen.

Die Vielzahl an Exemplaren erkläre sich aus der mittlerweile großen Zahl der Mitglieder der IGB, so Hans-Joachim Turner aus Riekenbostel, der sich ebenso wie sein Sohn Tassilo Turner in der Organisation beruflich und privat engagiert. „Unsere IGB liebt nicht nur alte Häuser, sondern auch alte Bücher zum Thema. Daher spenden die rund 6 000 Mitglieder aus ganz Deutschland regelmäßig ihre eigenen Exemplare, und seit etwa eineinhalb Jahren haben wir die hier in Visselhövede gelagert.“ Wer Interesse habe, aber weiter weg wohne, könne auch per Mail unter www.igbauernhaus.de problemlos bestimmte Bücher bestellen.

Die Mitglieder zeigen übrigens gerne ihre Häuser als gute Instandsetzungsbeispiele, um Interessenten an Bauernhäusern Mut zu machen, sich der Aufgabe zu stellen. Die IGB organisiert zum Beispiel Schulungen in alten Bautechniken wie zum Beispiel Lehmbau und informiert aber auch über moderne Heiztechnik für alte Häuser.

Aber mit der Politik legt sich die IGB ebenfalls ab und zu mal an: Sie fordert Gesetze, die das Ziel haben, alte Bausubstanz zu erhalten und nutzbar zu machen. „Es hat lange gedauert, aber letztlich hat die IGB dafür gesorgt, dass nicht nur der Denkmalschutz bei Kirchen und Co. greift, sondern auch kulturbedeutsame Bauwerke wie Bauernhäuser anders bewertet werden“, so Turner.