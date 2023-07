Bauchredner trainiert im Visselhöveder „ArtOutlet“

Von: Jens Wieters

Teilen

Dietmar Belda vor seinem Studio im Visselhöveder „ArtOutlet“ © Wieters

Allround-Entertainer, Zauberer und Bauchredner Dietmar Didibel Belda zieht ins Visselhöveder „ArtOutlet“.

Visselhövede – „Wie er mich wohl begrüßen wird. Muss ich meine Ohren eher nach unten oder nach oben richten?“, fragt sich der Zeitungsmann. Denn ein Termin mit einem Bauchredner steht im Redaktionsalltag nicht ganz so häufig auf der Tagesordnung. Aber dann kommt alles ganz anders: „Moin, ich bin Didibel“, sagt der großgewachsene, weißhaarige Mann, mit einer Schiebermütze auf dem Kopf. Und diese Worte kommen wie bei allen anderem Menschen auch – aus dem Mund.

Wenn man es aber etwas genauer wissen will, streift sich Didibel seine kleine, gestrickte Puppe über die rechte Hand und schon befinden sich die beiden in einem verbalen Schlagabtausch. Während Didibel ganz normal die Lippen beim Sprechen bewegt, stammen die gut verständlichen Sätze der Puppe ebenfalls von Didibel – nur sie kommen halt aus einer Etage tiefer. Ganz tief aus dem Bauch und ohne bewegte Lippen.

„Das ist gar nicht so schwierig. Man muss nur sehr viel mit seiner Stimme üben“, sagt Didibel, der im wirklichen Leben natürlich gar nicht so heißt, sondern Dietmar Belda. Und der 72-Jährige hat jetzt ein neues Quartier im Visselhöveder Kulturhaus „ArtOutlet“ auf dem Lehnsheide-Campus bezogen. Vor seinem Übungszimmer werden künftig sicherlich der eine oder andere der insgesamt gut 40 Künstler unterschiedlicher Genres gespannt vor der Tür stehen und dem Bauchredner zuhören.

„Mit dem Bauch reden kann natürlich niemand. Es aber so aussehen zu lassen, als ob die Stimme aus dem Bauch kommt, das ist die Kunst. Dabei spielen die Puppen eine große Rolle“, sagt Belda, der in Honerdingen im Heidekreis wohnt. In den vergangenen 25 Jahren hat er das Bauchreden perfektioniert. „Es ist quasi immer eine Doppel-Illusion: Akustisch und optisch wird dem Zuschauer vorgegaukelt, dass in unseren Puppen Leben steckt.“

Mit dem Bauch reden kann natürlich niemand. Es aber so aussehen zu lassen, als ob die Stimme aus dem Bauch kommt, das ist die Kunst.

Auf die Idee, mit dem Bauch zu reden, ist Belda, der auch als Zauberer und Entertainer auf vielen Bühnen in ganz Deutschland zu sehen ist, eher durch einen nicht so schönen Zeitabschnitt seines Lebens gekommen: „Meine kleine Tochter war damals sehr krank. Aber kein Arzt durfte sie untersuchen. Sie hat sich mit Händen und Füßen gewehrt. Dann habe ich eine Puppe sprechen lassen, die sie beruhigt und schließlich überzeugt hat, dass die Ärzte ihr nur helfen wollen.“

Und weil das so gut geklappt und alles täuschend echt gewirkt hat, haben schnell eine Menge Leute von der Aktion Wind bekommen. „Und ruckzuck stand ich in vielen Kindergärten und Schulen als Bauchredner auf der Bühne“, erinnert sich Belda.

Irgendwann wurde die Deutsche Verkehrswacht auf den Allroundkünstler Didibel aufmerksam. „Für die habe ich eine Show entwickelt, die Kinder auf die Gefahr im Straßenverkehr aufmerksam machen soll.“ Immer im Gepäck bei dieser besonderen Verkehrserziehung: Hugo, eine Handpuppe, die wie ein Geier aussieht und sich ganz dusselig anstellt, wenn es um Fragen rund um den Verkehr geht. „So haben die Kinder spielerisch und lauthals lachend die wichtigsten Regeln im Verkehr vermittelt bekommen.“ Und das nicht nur in der Region, sondern in ganz Deutschland.

Mit dieser Tätigkeit wuchs natürlich der Bekanntheitsgrad Beldas, der bereits als Kind mit seinen Zaubertricks die Nachbarn begeistert hat. Er wurde und wird für Veranstaltungen großer Firmen gebucht, ist und war Markenbotschafter für viele Städte und touristische Zentren wie zum Beispiel die Elbmündung rund um Cuxhaven und hat als mehrfacher Preisträger bei den norddeutschen und deutschen Meisterschaften im Zaubern von sich Reden machte. „Oft wird das Bauchreden erst als Ergänzung zum Zauberprogramm erlernt. Denn wir brauchen dabei auch immer Abwechslung und dabei passt diese Illusion ganz gut.“

Aber dafür muss Belda in seinem neuen Visselhöveder Domizil viel und intensiv üben: „Für jede meiner mehr als 20 Puppen muss ich ihrem ihrem Charakter und Aussehen entsprechend die richtigen Dialoge schreiben.“ Nur so komme die Komik auch beim Zuschauer an.

Und wenn dann noch Zeit bleibt, bastelt Dietmar Belda mit dem Computer an den eingescannten Natur-Fotografien herum, sodass kleine, oft gespiegelte und ein wenig verzerrte Kunstwerke auf Papier entstehen. Auch davon können sich seine Gäste überzeugen, die am 26. und 27. August das „ArtOutlet“ während der neuen Ausstellung besuchen.

„Jetzt aber raus hier. Ich brauche meine Ruhe“, schimpft die Puppe auf Didibels Hand. Und dieses Mal kommt die Stimme aus dem Bauch – ganz sicher ...