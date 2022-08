Zielkonflikte der Barrierefreiheit

Von: Judith Tausendfreund

Frank Wiesner (l.), Helmut Sündermann und Raphaela Christof vor der „Vorzeige-Haltestelle“ am Marktplatz. © jtb

Auch Visselhövede beschäftigt sich mit dem barrierefreien Ausbau vom Haltestellen. Weit ist man noch nicht gekommen, immerhin die wichtigsten Haltestellen entsprechen den Vorgaben. Allerdings gibt es Zielkonflikte, über die man nachdenken muss.

Visselhövede – Barrierefreie Bushaltestellen in Visselhövede: Das Thema beschäftigt die Stadtverwaltung. Generell gibt es viele Überlegungen, um eine Barrierefreiheit besser umzusetzen. Frank Wiesner, Verkehrsplaner bei der Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen (VNO) und für die Landkreise Heidekreis und Rotenburg zuständig, beschäftigt das Thema Barrierefreiheit schon länger. „Das Bundesgesetz gibt es bereits seit 2013“, so der Planer. Schon seitdem sei auch klar, dass die Landkreise Strategien entwickeln müssten, wie man das Thema umsetzen könne. „Es ist ein vielschichtiges Thema, auch weil sehr viele verschiedene Akteure eine Rolle spielen.“

Diese Umbauten stoßen jedoch nicht nur auf Gegenliebe. Bei der Bevölkerung wird der Nutzen nicht immer direkt wahrgenommen.

2019 habe es eine neue Vergabe für den Busverkehr gegeben, „und inzwischen sind immerhin 94 Prozent aller Busfahrzeuge zumindest im Bereich der Mitteltür mit dem Niederflursystem ausgestattet“, so Wiesner. Diese Busse haben keine Treppen, sondern können den Eingangsbereich absenken – ein Kinderwagen, aber auch ein Rollstuhl kann problemlos hineingeschoben werden.

In einem nächsten Schritt wolle man ein „Zwei-Sinne-System“ einführen. Möglicherweise werden dann für Menschen, die nicht gut sehen können, Außenlautsprecher angeschafft. Aber hierzu müsse auch die Akzeptanz bei den Anwohnern wachsen – das sei nicht immer einfach.

Komplexe Aufgabe

Er erläutert die Komplexität in Sachen Haltestellen gerne mit dem Begriff der „Verantwortungsdiffusion“. Es gebe die Haltestelle als solche, das Fahrplanschild, die Wartefläche, das Häuschen, und je nach Lage vor Ort seien mal die Straßenbaulastträger, mal die Kommunen und mal der Landkreis zuständig. „Der Bund hat das Gesetz beschlossen, umsetzen müssen es die Länder und die Kommunen. Und der Bund gibt keine finanziellen Mittel dazu“, beschreibt Wiesner ein nächstes Problem. Zwar seien 75 Förderung möglich, 25 Prozent müssten aber die Kommunen finanzieren.

„Vor der Corona-Krise beliefen sich die Kosten für eine Haltestelle auf etwa 15 000 Euro. Inzwischen dürften diese Kosten noch deutlich gestiegen sein“, so der Planer weiter. Auch Raphaela Christof, in der Stadt Visselhövede zuständig für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und den öffentlichen Nahverkehr, bestätigt, dass sich die Stadt stets um Fördermittel bemühe. „Es bleibt aber der Eigenanteil und wir brauchen auch die Manpower, um das umsetzen zu können“, so Christof. Mal so eben alle Haltestellen umrüsten, das sei weder planerisch noch finanziell möglich. „Es dürfen auch Ausnahmen gemacht werden, das weist auch das Bundesgesetz aus“, ergänzt Wiesner.

Landesmittel für den Umbau

In Visselhövede gibt es 72 Haltestellen, der Landkreis zählt jeweils nur eine Seite der Straße. Diese für je 15 000 Euro umzurüsten, sei ein Millionenprogramm. Helmut Sündermann, Vorsitzender des Visselhöveder Seniorenbeirats und auch im Kreisseniorenrat Rotenburg aktiv, wohnt in Rosebruch. Ausgerechnet in „seinem“ Ort wurde eine der ersten barrierefreien Haltestellen installiert. Dies wurde damals so initiiert, da dort die Verkehrssituation für die Kinder gefährlich war, erklärt Christof rückblickend. „Wir wollen ja einen öffentlichen Nahverkehr für jedermann“, so Sündermann. Er kennt die Diskussion seit Jahren: „Wenn wir das Angebot attraktiv machen, kostet es Geld und wir wollen dann auch viele Nutzer. Wenn wir es nicht attraktiv gestalten, fehlen am Ende die Nutzer“.

Wiesner beschreibt die Idee aus dem Nahverkehrskonzept, dass wenigstens alle Orte ab einer Einwohnerzahl von 200 Einwohnern mindestens eine barrierefreie Haltestelle haben sollten. „Aber da sind wir noch nicht.“ Christof weiß, dass die Stadt daher schon eine Priorisierung vorgenommen hat. So wurde etwa die zentrale Haltestelle am Marktplatz schon umgestaltet. Diese werde von allen Bussen angefahren, hier herrsche am meisten Verkehr. Für den Umbau gab es damals Landesmittel.

Mehr Nutzer erwartet

Auch in Jeddingen an der Kastanien-Grundschule und in Schwitschen sei man schon aktiv gewesen. „Diese Umbauten stoßen jedoch nicht nur auf Gegenliebe. Bei der Bevölkerung wird der Nutzen nicht immer direkt wahrgenommen“, so ihre Erfahrung.

Dennoch betont sie, dass die Stadtverwaltung den Nahverkehr fördern wolle. „Gerade bei den heutigen Energiepreisen gehen wir davon aus, dass absehbar die Nutzerzahlen steigen“, ergänzt sie. Acht Haltestellen wurden bereits ausgebaut, die Förderanträge für die nächsten sechs wurden schon gestellt. Wiesner sieht das ganze Projekt als nur langfristig umsetzbar. „Nach unseren Unterlagen liegen wir kreisweit bei sechs Prozent“, weiß er. Allerdings könnte es sein, dass schon mehr Haltestellen umgebaut wurden, ohne dass dies zwingend vermerkt wurde. Denn wenn die einzelnen Kommunen Haltestellen im Zuge einer generellen Baumaßnahme umgestalten, dann entziehe sich das zuweilen auch seiner Kenntnis.

„Auch der Anteil der mobilen Senioren wird größer, aber es sind nicht nur Senioren, die Barrierefreiheit nutzen“, weiß auch Sündermann. Regelmäßig organisiert der Seniorenbeirat Rundgänge. „Wir nehmen dann gezielt Menschen mit ins Boot, die zum Beispiel blind sind oder im Rollstuhl sitzen, denn wir übersehen zu schnell Probleme“, sagt er. In Visselhövede gebe es aktuell die Idee, den kompletten Marktplatz barrierefrei zu gestalten. „Wir haben über die Leader Region Hohe Heide einen Förderantrag gestellt. Da kommt jetzt Bewegung rein“, erklärt Christof. Geplant sei gleichzeitig der barrierefreie Zugang zum Rathaus, teilweise sei der bereits realisiert.

Zielkonflikte

Dabei gebe es auch Zielkonflikte, ergänzt Wiesner. Während Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung die taktilen Hinweise auf den Straßen benötigen, stellen diese für Nutzer eines Rollators wieder ein Hindernis dar. Christof betont, dass die Stadt es begrüßt, wenn der Seniorenbeirat entsprechende Anträge stellt. „Am Ende muss das Gesamtpaket umgesetzt werden, nur Haltestellen alleine, das funktioniert auch nicht“, so Christof. Das Thema stehe aber ganz oben auf der Agenda, betont Christof.