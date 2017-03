Bald bunte Blumen statt Heidelandschaft im Kreisel

Der Minibagger des Visselhöveder Bauhofs leistete in den vergangenen Tagen ganze Arbeit am Verkehrskreisel Rotenburger Straße. Ruckzuck wurde die vor Jahren angelegte Heidelandschaft aus der Erde gezogen und Mutterboden aufgebracht. „Das sind aber keine Vorbereitungsarbeiten für die Skulptur, die bereits in den Ausschüssen diskutiert wurde“, ist aus dem städtischen Bauamt zu hören, sondern es handele sich um eine Übergangslösung. „Und die wird in einigen Wochen bunt blühen, auch wenn jetzt davon noch nichts zu sehen ist“, verrät Bauhof-Gärtner Jürgen Karusseit. Eingesät wird nämlich ein Bauern-Blumengarten, der das Jahr über in vielen Farben leuchtet. „Das ist auch ein Stück mehr Vielfalt auf unseren Grünflächen“, so Karusseits Idee, der sicher ist, dass nicht nur die Visselhöveder Einwohner Geschmack an der Neugestaltung des Kreiselinnern finden werden, sondern auch die Insekten. - Foto: Wieters