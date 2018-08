Vom Baby bis zum Greis: Ein Bad für das ganze Leben

Visselhövede - Von Jens Wieters. Fünf Wochen ohne – das war für manche Visselhöveder schon etwas schwierig. Aber das Warten auf ein paar Bahnen im warmen Wasser oder ne‘ Runde Schwitzen in einer von zwei Saunen hat ein Ende, denn am Sonntag, 26. August, ist das Hallenbad nach einer umfangreichen Renovierung ab 9 Uhr wieder geöffnet.

„Ich denke, dass wir unseren Badegästen mit den neuen, frischen Farben in vielen Bereichen schon ein modernes, helles Bad bieten können“, sagt Schwimmmeisterin Gitta Brunkhorst, deren Reinigungskräfte zurzeit dabei sind, den Schmutz der Bauarbeiten zu beseitigen und Bad- und Saunabereich blitzblank zu schrubben. Vor allem im Umkleidebereich müssen sie kräftig ran, da dort der Deckenbereich neu gestaltet wurde. „Die alten Holzverkleidungen wurden entfernt und durch moderne Leichtbaudecken ersetzt“, berichtet Karin Stegmann, Gebäudemanagerin der Stadt. Durch diese Arbeiten sei man jetzt auch auf dem neuesten Stand hinsichtlich des Brandschutzes. „Und wenn wir schon mal an der Decke arbeiten, haben wir auch die Lampen erneuert. Denn nun sorgen stromsparende LED-Leuchten für mehr Licht im Umkleidebereich“, so Stegmann.

Damit es auch trotz heller Kinderstimmen nicht übermäßig laut wird in den einzelnen Kabinen, haben die Handwerker sogenannte Akustiksegel an der Decke angebracht, die den Schall deutlich reduzieren. Vorher hatten Stoffbahnen zwischen den einzelnen Brettern der Holzvertäfelung für Ruhe gesorgt, doch sie zerbröselten so langsam und wurden auch mit Blick auf den Brandschutz als bedenklich eingestuft. „Rund 75 000 Euro haben wir für die Maßnahmen ausgegeben“, sagt Karin Stegmann, die nicht nur die Umkleide richtig schick gestalten, sondern auch frische Farbe an die Wände der Sauna-Ruheräume bringen ließ.

Die Schließungszeit wurde ebenfalls genutzt, um die jährliche Wartung des komplizierten technischen Bereichs des Vissel-Bads vorzunehmen. „Filter mussten getauscht, die Chloranlage gecheckt und alle möglichen Leitungen inspiziert werden. Dafür wird das Wasser in den Becken immer komplett abgelassen“, erklärt Brunkhorst.

Aber nicht nur auf eine hübschere Optik dürfen sich die Badegäste freuen, sondern auch auf erweiterte Öffnungszeiten. Denn am Sonntag schließen Bad und Sauna jetzt erst um 14 Uhr statt eine Stunde früher. „Und mittwochs haben wir das Frühschwimmen von 8 auf 9 Uhr ausgedehnt. Damit haben Eltern schulpflichtiger Kinder die Möglichkeit, frühmorgens ihre Bahnen zu ziehen“, so Badleiterin Brunkhorst, deren Team bei solchen Dingen „sehr flexibel“ reagiert. Das gelte auch für die Schwimmkurse für Kinder. „Denn wir haben seit Jahren einen sehr guten Ruf, was die Schwimmausbildung angeht. Regelmäßig kommen Eltern aus drei Landkreisen zu uns, damit wir ihren Kindern das Schwimmen beibringen. Wir haben nämlich kleine Gruppen und können dann sehr individuell auf unsere Schützlinge eingehen“, freut sich Brunkhorst, die seit zehn Jahren das Vissel-Bad betreut.

Ab 15. September gibt es zusätzlich weitere Kurse, die von der neuen Mitarbeiterin Annika Stöhr geleitet werden. Dazu gehört Baby- und Kleinkinderschwimmen, Aquapower im Flachwasser, Aquajogging im Tiefwasser und Aqua-Schwangerengymnastik. Anmeldungen und Kursinformationen im Vissel-Bad unter der Rufnummer 04262 / 919552 oder direkt bei Annika Stöhr unter 04260 / 2236895 und 0151 / 23095279, per E-Mail an annika@aquamotion-vissel.de. „Das zeigt, dass man bei uns sein ganzes Leben verbringen kann: Vor der Geburt bei der Wassergymnastik für Schwangere, dann beim Babyschwimmen bis hin zum Seniorenbaden“, sagt Brunkhorst schmunzelnd.

Öffnungszeiten

Das Vissel-Bad ist wie folgt geöffnet: Montag bis Freitag 6 bis 7.45 Uhr Frühschwimmen (mittwochs bis 9 Uhr). Montag bis Freitag 15 bis 20 Uhr. Freitag 8 bis 12 Uhr Seniorenschwimmen. Sonntag von 9 bis 14 Uhr. Die Sauna ist montags bis freitags von 14.30 bis 20.30 Uhr geöffnet. Montags und donnerstags ist Damensauna, dienstags Herrensauna, mittwochs und freitags sowie sonntags von 9 bis 14 Uhr gemischt.