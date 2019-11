Austausch und Unterstützung

Visselhövede - Von Angela Kirchfeld. Egal, ob es sich um Malerei, Skulpturen oder Fotografien handelt: Die Liebe zur Kunst verbindet. Das haben die mehr als 20 Teilnehmer der Kunstausstellung im Artoutlet auf dem Gewerbe-Campus Lehnsheide bewiesen, die am Wochenende ihre Werke der breiten Öffentlichkeit zeigten. „Wir sind Gleichgesinnte und geben einander Austausch, Input, Unterstützung und Inspirationen“, vermittelte Künstlerin Soraya Heuer, die die Ausstellung maßgeblich organisierte.

Sie sammelte nicht nur die Künstler des Artoutlets um sich, die hier einen festen Raum gemietet haben, sondern bot auch ihren Kursteilnehmern die Möglichkeit, ihre Bilder – auch die unfertigen Werke – auf der Staffelei zu zeigen. Jeden Montag und Donnerstag von 16.30 bis 18.30 Uhr kann jeder in der freien und offenen Malwerkstatt bei Soraya Heuer vorbeischauen und mitmachen. „Die Teilnehmer sind immer ganz begeistert, wenn ein Bild vollendet ist“, berichtet die Kunsttherapeutin, die verschiedene Techniken anwendet. Jüngst entstand eine Skyline von New York, in der Technik „Farbe auf Metall gebürstet“, eine Hommage an ihre jüngste Reise.

„Lichter im Nebel“, lautete der Titel der gesamten Kunstausstellung. Zum ersten Mal war Lehrerin Christine Hitzschke dabei, die nach einem Herzinfarkt vor drei Jahren bei einer Kunsttherapie in der Reha das Malen für sich entdeckt hatte. „Gute Bekannte rieten mir, weiter zu machen, als sie meine Werke sahen“, freute sich die Lehrerin, die seitdem verschiedene Techniken ausprobierte. Die Künstler zeigten hinter vielen Türen im Haus 4 ihre Arbeiten und boten dabei eine imposante Vielfalt – nichts war vergleichbar.

Auch die edle Schmuckkollektion von Silke Wolff aus Hemsbünde, die hier ein festes Atelier eingerichtet hat, überzeugte. Jeder Künstler verfolgte ein anderes Ziel. Das dritte Mal dabei war Katja Ladner mit ihren Naturbildern – Pferde, Blumen und Landschaften. Frauke Biermanns Markenzeichen ist die goldene Kugel. Sie bietet neben der experimentellen Malerei in Verbindung mit Holz, Stein, Sand und Gold auch Meditationen und Workshops. Besonders niedlich anzusehen waren die Cartoon-Engel von Christiane Eichler. Neu dabei war Doris Thom, die Bilder, Skulpturen, Objekte und Naturfotografien ausstellte. Handgemachte Fotoalben, Grußkarten und vieles mehr gab es bei Natalia Pawlonka zu sehen, die auch auf Bestellung ganz persönliche Fotoalben zaubert. Neu im Team ist ebenfalls die Engländerin Susanne Hoppe, die mit Kreide wahre Meisterwerke schafft.

Christine Hoffmann, freiberufliche Künstlerin aus der Südheide, zeigte in Visselhövede Kunst und Design. Unter anderem auch Mandalas, die Zeit und Raum vergessen ließen.

Es gibt noch freie Kapazitäten

Jedem Kunstschaffenden steht im Artoutlet ein eigener Raum in der Größe von 15 bis 60 Quadratmetern zur Verfügung. Viele Zimmer auf den drei Etagen sind bereits fest belegt. Es gibt noch vereinzelt Kapazitäten, mit Platz und der Möglichkeit, sich darin zu verwirklichen. Wer Interesse daran hat, kann sich unter der Telefonnummer 04262 / 20740 melden.