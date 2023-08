Ausstellung des Visselhöveder „ArtOutlet“ am Wochenende

+ © Wieters Künstler Jobst Deventer ist ein Mann der ersten Stunde im „ArtOutlet“. © Wieters

Zwei Tage lang präsentieren am Wochenende ein Teil der Künstler des Visselhöveder Kulturhauses „ArtOutlet“ ihre Arbeiten.

Visselhövede – Hier noch der letzt Pinselstrich am Meisterwerk, dort die letzte Masche für die Strickmütze und ein paar Schritte weiter der finale Hammerschlag für die Steinskulptur: Im Visselhöveder Kulturhaus „Art-Outlet“ im Gewerbecampus Lehnsheide bereiten sich die dort arbeitenden Künstler auf die zweite Ausstellung in diesem Jahr vor. Denn am Samstag und Sonntag, 26. und 27. August, jeweils von 11 bis 18 Uhr ist das Haus vier auf dem Gelände für ein interessiertes Publikum geöffnet.

Unter dem Motto „Die mal wieder“ halten mindestens 16 der insgesamt rund drei Dutzend Kulturschaffenden, die in der ehemaligen Soldatenunterkunft Räume gemietet haben, ihre Atelier-, Studio- und „Dachboden“-Türen offen, um den Kulturfans einen Einblick in ihre Arbeit zu gewähren.

„Alle bekommt man natürlich nicht unter einen Hut, weil nicht jeder Künstler hier in der Region lebt“, so Willi Reichert, der Macher und die Seele des Hauses. „Aber wir haben wieder eine gesunde Mischung am Start.“

Freitag Führung und Musik

Die künstlerisch, fotografisch und musikalisch tätigen Nutzer werden auf drei Etagen und dem Dachboden gemeinsam mit Gastkünstlern aus Wietzendorf und Hünzingen sowie Schülern der Scheeßeler Eichenschule, Werke zeigen, die sich mit verschiedensten Formen künstlerischer Techniken mit einer ganz eigenen Betrachtungsweise zu Fragen der Zeit äußern. Mit David Gerbstadt, ein Künstler aus Berwyn (Philadelphia), ist auch dieses Mal wieder ein internationaler Gast mit Zeichnungen im Treppenhaus beteiligt. Den Anfang des Wochenendes macht übrigens eine fachkundige Führung am Freitag, 25. August, ab 18 Uhr. Denn Sabine Neugebauer nimmt Interessierte mit auf eine Reise durch die Geschichte des Hauses. Und ab 19.30 Uhr gibt es noch was auf die Ohren, wenn die Musikbands Kostproben ihres Könnens während einer kleinen Session präsentieren. „Wer Lust hat, kann noch spontan dabei sein“, so Reichert, der immer wieder stolz darauf ist, die 1 600 Quadratmeter Raum „fast immer vollständig vermietet zu haben.“ Das sei auch möglich, weil die Firma JBS als Eigentümerin den Mietzins sehr moderat halte.

Einer, der schon seit „gut fünf Jahren“ des sechseinhalbjährigen Bestehens des „ArtOutlet“ dabei ist, ist Manfred Schurr, der unter dem Pseudonym Gerhard Füchtner „ein Suchender mit Pinsel und Farbe“ ist. „Aber hier kann man in Ruhe arbeiten und ist irgendwie ein ganz anderer Mensch“, sagt der Hannoveraner, der ein Atelier im Erdgeschoss des Hauses bezogen hat. „Wenn man darauf Lust hat, sein künstlerisches Netzwerk zu erweitern, dann macht man die Tür auf, sonst bleibt sie zu. Solch ein Haus gibt es in kaum einer Großstadt.“