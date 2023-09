Ausgrabungen in Wittorf laufen aktuell wieder auf Hochtouren

Von: Wieland Bonath

Beim Betrachten eines Pferdeschädels (v.l.): Dr. Stefan Hesse, Anne Schwesig und Ingo Neumann. © Bonath

Dr. Stefan Hesse, Kreisarchäologe aus Rotenburg, und Grabungstechniker Ingo Neumann pinseln wieder und wieder den feinen Sand in der Wittorfer Kuhle weg, um weitere Funde einer Siedlung zu entdecken.

Wittorf – Strömender Regen noch vor wenigen Tagen, dann strahlender Sonnenschein. So ganz zufrieden können Dr. Stefan Hesse, Chef der Kreisarchäologie Rotenburg, und Grabungstechniker Ingo Neumann, örtlicher Leiter der Grabung Wittorf, nicht sein: Der Sand der riesigen Kuhle auf dem 48 Meter hohen Plateau mit weitem Blick über das Land gleich neben dem 960 Einwohner zählenden Dorf ist extrem feinkörnig und weht schnell auf die archäologischen Spuren.

Der helle, wüstenähnliche Boden konserviert organische Reste der Vergangenheit so gut wie nicht, lässt von den einst hier bestatteten Menschen und Tieren, von den Bauwerken der sächsischen Siedler fast nur Schatten im Sand übrig. Ein fünfköpfiges Team der Kreisarchäologie mit Ingo Neumann an der Spitze ist zurzeit dabei, die Ausgrabung Wittorf, inzwischen deutschlandweit unter Fachleuten bekannt und in der archäologischen Literatur beschrieben, im Wesentlichen abzuschließen.

Auslöserinnen der Entdeckungsgeschichte im Bereich der Sandgrube östlich von Wittorf waren zwei Schülerinnen aus dem Dorf, Heike Lauterbach und Birte Wendt. Die befreundeten Mädchen entdeckten vor 32 Jahren bei einem Spaziergang plötzlich die Überreste zweier Urnengräber. Für den damaligen Kreisarchäologen Dr. Wolf-Dieter Tempel ein Signal, eine Notgrabung einzuleiten.

Das Wittorfer Lehrerehepaar Erika und Klaus Hoins, inzwischen 76 und 82 Jahre alt und an der Geschichte Wittorfs seit jeher interessiert, kann sich daran erinnern, wie die beiden Mädchen von ihrem kleinen Ausflug zurückkamen und die Keramikscherben „mit den Fragezeichen“ präsentierten. Die Fundmeldung der Mädchen, die inzwischen mit ihren Familien aus Wittorf fortgezogen sind, führte über 30 Jahre lang zu einer Reihe von Grabungen der Kreisarchäologie Rotenburg.

Die Hobby-Archäologen Erika und Klaus Hoins interessieren sich für das Grabungsfeld im Dorf. © Bonath, Wieland

Dr. Stefan Hesse, der vor 20 Jahren die Leitung der Kreisarchäologie von seinem pensionierten und inzwischen gestorbenen Kollegen Dr. Tempel übernommen hat: „Wittorf ist eine der bedeutendsten Fundstellen im Landkreis Rotenburg und sicherlich auch darüber hinaus. Besonders die kreisförmige Befestigung der Eisenzeit ist für den gesamten norddeutschen Bereich von außerordentlicher Bedeutung.“

Die Ausgrabungen auf einem Gesamtareal von circa 60 000 Quadratmetern der Sandgrube – Eigentümer ist Wilfried Eimer aus Battenbrock – erfolgten in drei Jahrzehnten über mehrere Zeitabschnitte, die sich nach dem Fortschreiten des Sandabbaues richteten. Gegenseitige Absprachen zwischen Grundstückseigentümer und Landkreis funktionierten prächtig.

Grabungstechniker Ingo Neumann ist inzwischen im letzten Teilbereich des Friedhofs angekommen. Unterstützt wird er dabei von diesen Geografiestudenten der Universität Bremen: Aniekan Samuel Akpan (33) aus Nigeria, Tarik Bozkuyu (25) aus der Türkei und Muhammed Niyas Puthiyapurakal (27) aus Indien. Ihnen war im Rahmen ihres Studiums ein Grabungspraktikum angeboten worden. Dabei ist ebenfalls die 19-jährige Anne Schwesig aus Lüneburg. Sie wohnt in Rotenburg, ist eine Großnichte von Wolf-Dieter Tempel, macht aktuell ihr freiwilliges Jahr in der Denkmalspflege und möchte später Restauratorin werden.

Bei unserem Besuch in der Grabung war das Team, ausgerüstet mit archäologischem Handwerkszeug und elektronischen Geräten dabei, einen Pferdeschädel in dem frühmittelalterlichen Körpergräberfeld zu sichern. Der Unterkiefer und ein Zahn des ponygroßen ohne Rumpf bestatteten Tieres waren, von den Jahrhunderten lädiert, kaum erkennbar. Ebenso, wenige Schritte entfernt, fünf menschliche Gräber: Von den Skeletten waren lediglich Schatten im hellen Sand übrig geblieben.

Grabungstechniker Ingo Neumann (l.) mit Studenten der Uni Bremen an Gräbern des frühmittelalterlichen Gräberfeldes. © Bonath, Wieland

300 Gräber, so Dr. Hesse, seien bisher in Wittorf freigelegt worden. Wahrscheinlich sei die Zahl noch erheblich höher. Bei dem Grabungsort handele es sich um die von Sachsen bewohnte Vorgängersiedlung des heutigen Wittorf, etwa 600 bis 800 nach Christus. Die Grabung reicht geschichtlich jedoch noch viel weiter zurück: Ein großer Urnenfriedhof aus der Bronze- und Eisenzeit wurde freigelegt und gesichert. Darüber hinaus wurde eine eisenzeitliche Befestigung aus der Zeit von 500 bis 400 vor Christi entdeckt, bei der es sich um die nördlichste Wehranlage dieser Epoche in Niedersachsen handelt.

Kreisarchäologe Hesse: „Wittorf ist eine der bedeutendsten Grabungen im Landkreis mit deutlich überregionaler Wertigkeit. Die Funde liegen bei uns im Magazin, werden dort restauriert, konserviert und stehen der Öffentlichkeit dauerhaft zur Verfügung. Eine Masterarbeit zu Wittorf befindet sich in der Abschlussphase, und eine Dissertation wird gerade geschrieben.“

Zurzeit steht für die Kreisarchäologie in naher Zukunft diese Arbeit an erster Stelle: Die geplante Stromtrasse „SuedLink“ durchschneidet unterirdisch den Landkreis. Die Archäologen erwartete während des Baus viele Fundstücke aus der Vergangenheit.