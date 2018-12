Ausbildungsmesse steht

Visselhövede - Von Angela Kirchfeld. Wie kommen Unternehmen an passende Auszubildende und wie finden die Bewerber das zu ihnen passende Unternehmen vielleicht direkt vor der Haustür? Diese Fragen waren der Auslöser dafür, dass sich einige Visselhöveder Betriebe mit der Oberschule, dem Gewerbeverein und dem Präventionsrat der Stadt zusammengesetzt haben, um gemeinsam nach Antworten zu suchen. Eine davon könnte die Ausbildungsmesse sein.

Und die findet am 14. und 15. Februar (Donnerstag und Freitag) in der Oberschule an der Lönsstraße als erste Veranstaltung dieser Art statt. Am Mittwochabend haben sich die Verantwortlichen getroffen, um die Messe im Detail zu planen.

Der Einladung waren knapp 20 Vertreter von Ausbildungsbetrieben in und um Visselhövede gefolgt. „Für den Anfang ein gutes Ergebnis“, sind sich Bürgermeister Ralf Goebel und der Vorsitzende des Präventionsrates der Stadt, Gustav Stegmann, einig. Schulleiter Ronny Wieland überraschte die Anwesenden mit einem kleinen Imbiss, den die Mitglieder einer Schul-Arbeitsgemeinschaft den Gästen in der Mensa servierten.

Katrin Tipker, Fachkraft für Wirtschaft an der Oberschule, die auch die Berufsorientierung organisiert, stellte den Unternehmern die Aktivitäten der Schule vor und bedankte sich bei ihnen für die Bereitschaft, Schüler für ein Praktikum in den Betrieben aufzunehmen.

Dass die Ausbildungsmesse eine tolle Ergänzung zu den Bemühungen der Schule sei, die jungen Leute zu motivieren, sich für einen Ausbildungsweg zu entscheiden, hob sie lobend hervor.

Die Veranstaltung soll nach derzeitiger Planung aus zwei Aktionstagen bestehen. Am Donnerstag, 14. Februar, kommen die Firmen in die Schule. Sie präsentieren sich und ihre Ausbildungsmöglichkeiten an geeigneten Ständen in der Aula und dem Pausenhof. Zwischendurch sollen in Form von Kurzvorträgen die verschiedenen Berufsfelder, aber auch die einzelne Berufsbereiche vorgestellt werden.

Geplant ist weiterhin, dass die Schüler der Jahrgänge acht bis zehn die Vorträge nach eigenen Interessen auswählen und sich zwischendurch die entsprechenden Unternehmen erklären lassen.

Der zweite Tag ist für die Neunt- und Zehntklässler reserviert, die dann die teilnehmenden Firmen besuchen können. „Dass sie dabei mal direkt in die Arbeit der Betriebe reinschnuppern können, halte ich für ganz wichtig“, betonte Schulleiter Ronny Wieland. Ziel sei es, dass jeder der jungen Menschen die Chance bekommt, an dem Tag zwei Unternehmen anzuschauen.

14 Unternehmen haben bereits Interesse an der Teilnahme bekundet, nachdem Ulf Timmann als Vorsitzender des Gewerbevereins seine Mitglieder und weitere potenzielle Ausbilder direkt angeschrieben hatte.

„Noch können weitere Firmen dazukommen, denn die Vielfalt der Möglichkeiten in und um Visselhövede zu präsentieren, ist wichtig, um den Nachwuchs am Ort zu halten“, so der Tenor der Anwesenden. „Die Unternehmer und die Schüler in unserer Region zusammenzubringen, ist das Ziel dieser Initiative“, formulierte Gustav Stegmann.

Wer sich an der Ausbildungsmesse beteiligen möchte, kann sich noch bis zum 21. Dezember im Sekretariat der Oberschule unter der Telefonnummer 04262 / 94155 anmelden. Dort gibt es auch weitere Infos.