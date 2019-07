Aufschub der Erkundungsbohrung

Die Bürgermeister Michael Lebid (v.l.), Ralf Goebel und Karin Thorey sowie Ortsvorsteher Andreas Ege unterzeichnen den Brief an Stephan Weil.

Die kanadische Öl- und Gasbohrfirma Vermilion Energy rückt in der Region in den Fokus. Aktuell plant das Unternehmen Erkundungsbohrungen – und dagegen gibt es nun einen Brief der Bürgermeister und Ortsvorsteher der betroffenen Kommunen an Ministerpräsident Stephan Weil (SPD).

Visselhövede/Bad Fallingbostel – Am Freitag Vormittag sitzt Visselhövedes Bürgermeister Ralf Goebel im Auto. Er ist auf dem Weg nach Bad Fallingbostel, um mit den Bürgermeistern Karin Thorey aus Bad Fallingbostel und Michael Lebid (SPD) aus Bomlitz sowie Ortsvorsteher Andreas Ege für den Gemeindefreien Bezirk Osterheide, einen für viele Menschen in der Region wichtigen Brief abzuschicken. Dieser ist an den Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) in Hannover gerichtet und soll zu einem Aufschub der vom kanadischen Unternehmen Vermilion Energy geplanten Erkundungsbohrungen führen.

Die Unterzeichner sind alle betroffen von dem Vorhaben, das Bohrungen im beziehungsweise in unmittelbarer Nähe eines Wassergewinnungsgebietes und in einem Trinkwasservorranggebiet vorsehe. „Wir wissen, dass wir das nicht direkt verhindern können, aber wir möchten, dass sich die Landesregierung genauer ansieht, welche Besonderheiten vorliegen“, sagt Goebel. Dann könnte diese einen entsprechenden Beschluss fassen – denn ohne kann Vermilion bohren, sobald es einen Grundstückseigentümer findet, der sein Land zur Verfügung stellt. Das gestalte sich aber als schwierig, erklärt der Verwaltungschef. „Die Leute sind zurückhaltend, auch bei lukrativen Angeboten“, sagt er.

In dem Brief, der der Redaktion vorliegt, schildern die Vier die Gegebenheiten, was getan werde im Rahmen der Möglichkeiten – wie Aktionsbündnisse von Bürgern – und was die Kommunen befürchten. 12.000 Bürger haben ihre Unterschrift gegen die Bohrungen geleistet, die Listen sind an Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) übergeben worden. In dem Brief heißt es nun unter anderem: „Die Kommunen treibt die Sorge um, dass es durch die Bohrtätigkeit und den Betrieb der Bohrstellen zu schädlichen Einflüssen auf Mensch und Umwelt kommen kann.“ Dazu gäben die Vorkommnisse in den vergangenen 30 Jahren mit noch nicht aufgeklärten Krebserkrankungen, Erschütterungen/Erdbeben sowie Boden- und Grundwasserkontamination hinreichend Anlass. Wie Goebel berichtet, gibt es viele Resolutionen gegen die Erkundung und Förderung. Der Rat der Stadt Visselhövede hatte eine im April auf den Weg gebracht. Es sei zudem nicht nachvollziehbar, dass größere Gewerbe- und Industrieunternehmen eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) vorlegen müssen, „während Öl- und Gasbohrunternehmen durch althergebrachte Privilegien des Bergrechts“ lediglich eine Vorprüfung ablegen müssten, merken die Unterzeichner weiter an. Daher fordern sie eine UVP im Vorfeld von Explorations- und Förderbohrungen.

Goebel möchte einen Aufschub erreichen, bis die Ergebnisse der Krebsstudie feststehen. Diese hatte der Landkreis nach Druck vonseiten der AG Erdgas- und Erdölförderung in Auftrag gegeben, als die gehäufte Anzahl an Krebsfällen bekannt wurde. Verwertbare Ergebnisse liegen bislang nicht vor. „Es gibt Äußerungen, dass zum Beispiel die Bohrschlammgruben eventuell damit in Zusammenhang hängen. Dazu müssen die Ergebnisse der Gesundheitsuntersuchungen abgewartet werden“, so Goebel. Er hofft auf Ende des Jahres, gesichert ist das aber nicht, wie er betont.

Das Land könnte aber auch eine andere Richtung einschlagen: „Es könnte aus der Erdgasförderung in bestimmten Gebieten oder sogar ganz aussteigen.“ Doch das halte Goebel für unwahrscheinlich. „Daran glaube ich nicht. Aber es wäre gut, einen Aufschub zu erreichen, bis belastbare Ergebnisse vorliegen, die eindeutig sagen, dass die Förderung kein Gesundheitsrisiko darstellt – und wenn doch, ziehen wir unsere Konsequenzen daraus.“