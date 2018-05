Aufräumaktion an der Pappelstraße

Keinen leichten Job hatten Michael Mees (l.) und sein Mitarbeiterteam am Freitagmorgen an der Pappelstraße. Berge von Müll mussten entsorgt werden. Das soll sich künftig ändern.

Visselhövede - Von Jens Wieters. Mehr als zehn Kubikmeter Hausmüll, Dutzende von Gelben Säcken voll mit Flaschen und anderem Unrat, bergeweise Plastiktüten mit Essensresten und anderen unappetitlichen Dingen drin und obendrein noch rund 30 Kubikmeter Sperrmüll: Kein leichter Entsorgungs-Job, den Michael Mees und seine Mitarbeiter an der Visselhöveder Pappelstraße vor der Brust hat. „Aber wir packen es jetzt an“, sagt der Bremer Niederlassungsleiter des Unternehmens Immobilienservice Deutschland.

Ob das Engagement der vom neuen Eigentümer der sechs Wohnblocks im Visselhöveder Problembezirk beauftragten Männer reichen wird, um das Müllproblem zu lösen, bezweifelt eine Nachbarin, die namentlich nicht erwähnt werden will. „Uns wurden hier schon so viele Versprechungen gemacht, aber es noch nicht viel passiert“, sagt die Frau, deren beiden Jungen mit einem Spielplatz vorliebnehmen müssen, „auf dem wir neben vielen Scherben sogar schon Messer gefunden haben“.

Auch darum werde er sich kümmern, sagt Mees, während er erneut zwei übel riechende und tropfende Gelbe Säcke auf einen Anhänger wirft. „Diese Entsorgung wird alles dem neuen Eigentümer in Rechnung gestellt“, klärt Mees auf.

Die Blocks an der Pappelstraße und Buchenstraße mit ihren mehr als 100 Wohnungen zwischen 50 und 90 Quadratmetern Größe gehören jetzt der Firma Stronghold NP S.á.r.l. mit Sitz in Luxemburg. Die hatte die früheren Soldatenwohnungen am 1. April von der Immobilienfirma Schwarz aus Hamburg übernommen.

Stronghold-Sprecher Jörg Hüffer hatte gegenüber unserer Zeitung vor einigen Wochen angekündigt, dass er aus dem heruntergekommenen Areal wieder eine beliebte Wohngegend machen wolle. „Dazu gehört natürlich auch, dass das Drumrum aufgeräumt wird“, so Hüffer.

Den in den Ohren vieler Mieter hoffnungsvoll klingenden Worten lässt Stronghold jetzt offenbar Taten folgen. Denn: „Wir werden uns nun regelmäßig um das Gebiet hier kümmern. Ganz kurzfristig suchen wir einen Hausmeister, der einige Stunden täglich vor Ort ist. So lange reist jeden Tag ein Mitarbeiter aus Bremen an“, klärt Mees auf, der auch die Pflege der Grünanlagen unter seine Fittiche nimmt.

Die zweifache Mutter begrüßt, dass sich endlich „etwas tut“. Sie vermutet, dass eine Überbelegung der Wohnung unter anderem für das Müllproblem verantwortlich ist: „Wenn zehn statt drei Leute in einer 90 Quadratmeter-Wohnung leben, reicht eine 120-Liter-Mülltonne einfach nicht aus.“

Denn auf dem Papier gibt es an den beiden Straßen für die rund 100 Wohnungen eine ausreichende Zahl von Müllgefäßen. „Im Verhältnis zur eigentlich dort lebenden Personenzahl gibt es sogar eine überdurchschnittliche Versorgung mit Mülltonnen“, hat Visselhöveder Ordnungsamtsleiter Mathias Haase beim Landkreis in Erfahrung gebracht.

Michael Mees glaubt eher an die von Wissenschaftlern so getaufte Broken-Window-Theorie als Grund für die jahrelange Vermüllung: „Liegt erst einmal irgendwo ein Haufen, fällt die Hemmschwelle der Bewohner und sie legen ihre Abfälle dazu. Müll kommt eben zu Müll.“

Mathias Haase sieht aber zunächst einmal gute Ansätze durch den Eigentümerwechsel: „Wir begrüßen es natürlich, dass jetzt jeden Tag ein Hausmeister vor Ort sein wird, der die Leute direkt und dennoch freundlich anspricht. Das kann schon eine Menge helfen.“