Auf der Zielgeraden

Die letzten Arbeiten an der Kastanienschule sind in vollem Gange. Ab Montag kehren die Schüler zurück.

Visselhövede – „Mehr als geplant“, sagt Karin Stegmann. Die städtische Bauingenieurin meint damit die Kosten für die Brandschutzsanierung in der Visselhöveder Kastanienschule, die mehr finanzielle Mittel benötigt hat als veranschlagt. Dort ist es aber in den Herbstferien gut vorangegangen, sodass die Schüler mit Schulbeginn keine Beeinträchtigungen mehr im laufenden Betrieb haben sollten.

Vor den Visselhöveder Schulen stehen in diesen Wochen viele Handwerker-Transporter, überall wird die Zeit, in der dort keine Schüler herumschwirren, für notwendige Arbeiten genutzt. Auch in dem 1899 eröffneten Schulgebäude der Kastanienschule geht es weiter. Die Arbeiten hatten bereits in den Sommerferien begonnen, doch bereits damals kündigte Stegmann an, dass die letzten optischen Verbesserungen in die Herbstferien verlegt werden müssen. Für die notwendigen Entwurfsplanungen und mit der Bauleitung hat die Stadt das Büro „Architektenstern martin menzel“ beauftragt. Der Umfang der Arbeiten sei so groß, dass dies die städtischen Mitarbeiter allein nicht leisten können. Neben der Kastanienschule wird derzeit auch in der Oberschule und am Primar Campus gearbeitet, außerdem steht die Sanierung der Sporthalle mit neuer Bushaltestelle auf der To-do-Liste.

Die Brandschutzsanierung war im Zuge des Baus des Primar Campus’ notwendig geworden – ohne diese wäre der mit der Kastanienschule verbundene Neubau nicht möglich gewesen. 50 000 Euro sind bislang zusätzlich hinein geflossen, geplant waren zu Beginn 340 000 Euro. „Hintergrund war der zusätzliche Aufwand bei der Ertüchtigung der abgehängten Decken im Altbau und dem Treppenhaus nach den jetzt gültigen brandschutztechnischen Vorgaben. Erst nach dem Rückbau der vorhandenen Decken wurde der notwendige Umfang sichtbar“, erläutert Stegmann.

In den Herbstferien haben in der Grundschule die weiteren Arbeiten stattgefunden, die im laufenden Schulbetrieb schwierig sind: Brandschutzdecken einziehen, Maler- und Fußbodenarbeiten sowie weitere Elektroinstallationen. Damit ist die Brandschutzsanierung nahezu abgeschlossen. Zwar wird es mit Schulbeginn letzte Restarbeiten geben, die aber problemlos neben dem Unterricht ausgeführt werden könnten. „Kleinere Sachen“, nennt es Stegmann. Für die Schüler und Lehrer ende damit eine „unschöne Zeit“ der Beeinträchtigungen. Das sei auch einem gut abgestimmten Zeitplan des begleitenden Bauleiters von „Architektenstern martin menzel“ zu verdanken, so Stegmann. Die Handwerker hatten jetzt lediglich zwei Wochen Zeit, ihre Aufgaben zu erfüllen, sodass am letzten Ferientag die Reinigungsfirma ihren Dienst versehen konnte. acb