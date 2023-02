Seniorenquerung auf dem Visselhöveder Marktplatz

Seniorenquerung im Bau / Haltestelle fertig / Ampel im Blick

+ © Wieters Klaus-Dieter Burmester (r.) freut sich darüber, dass „endlich“ die seniorengerechte Querung des Visselhöveder Marktplatzes gebaut wird. © Wieters

Auf dem Visselhöveder Marktplatz ist die Bushaltestelle barrierefrei und es entsteht eine seniorengerechte Querung aus rutschfesten Betonsteinen.

Visselhövede – „Stein für Stein und schön rau, genau so soll es sein“, sagt Klaus-Dieter Burmester vom Visselhöveder Seniorenbeirat und deutet auf die Arbeit, die fleißige Handwerker aktuell am Rathaus verrichten. Denn nach drei Jahren des Wartens kommt nun „endlich“, wie Burmester betont, der barrierefreie Marktplatzübergang.

Denn bisher hatten vor allem Senioren, die auf einen Gehstock oder einen Rollator angewiesen sind, einige Schwierigkeiten, das kleinteilige Granitpflaster vom westlichen Teil des Marktplatzes in Richtung Osten zu queren. Denn nach den vielen Jahren sind die Fugen an manchen Stellen schon etwas breiter geworden, sodass Stock und auch Räder der rollenden Gehhilfen schon mal hängen bleiben. Und auch der eine oder andere Absatz eines Stöckelschuhs soll schon mal umgeknickt sein.

„Wir hatten damals beim Umbau des Marktplatzes, als klar war, dass es Granitpflaster wird, darauf hingewiesen, dass es mal zu Problemen kommen könnte“, erinnert sich Burmester. Nur habe sich der Planer nicht auf Änderungen eingelassen.

So hatte der Seniorenrat immer und immer wieder eine seniorengerechte Querung in den politischen Gremien Visselhövedes gefordert, und in den Amtsstuben hatte man lange nach einer Lösung gesucht. Dabei ging es weniger um die technische Ausführung, sondern mehr um die Finanzen.

Wir hatten beim Umbau des Marktplatzes darauf hingewiesen, dass es mal zu Problemen kommen könnte.

Und zum Glück gibt es das europäische Leader-Programm, das in der Region unter dem Namen Hohe Heide schon so manches Problem gelöst hat. „Insgesamt kostet die Maßnahme knapp 18 000 Euro“, berichtet Daniel Böhmer vom Visselhöveder Bauamt. „65 Prozent davon werden aus dem Leader-Topf bezahlt.“

Da solch ein Verfahren zunächst einen entsprechenden Antrag, dann eine Prüfung und schließlich einen Zuwendungsbescheid benötige, habe sich der eigentliche Bau schon ein wenig verzögert. „Aber wir hatten in den vergangenen Wochen auch Dinge zu erledigen, die vielleicht noch dringlicher waren“, so Böhmer.

Aber Burmester ist jetzt froh, dass es soweit ist und die Arbeiten je nach Wetterlage wohl in wenigen Wochen beendet sind. Der Seniorenweg führt im Westen ungefähr auf Höhe des Geschäfts Hörakustik Schmitz geradeaus quer über den Marktplatz und biegt dann nach rechts in Richtung Rathaus ab und führt dort bis zur automatischen Eingangstür, die sich per Knopfdruck öffnet, sodass auch ein Besuch der Verwaltung kein Problem mehr darstellen sollte.

Nach Abschluss der Maßnahmen werden zwei Parkplätze parallel zur Markplatzfahrbahn wegfallen. „Aber ein Problem mit den Stellflächen habe ich hier noch nicht erlebt“, sagt Böhmer.

Schräg gegenüber können gehbehinderte Menschen sogar barrierefrei auf die ganz große Reise gehen, denn auch die Bushaltestelle ist jetzt komplett umgebaut. Dort war Bauhofleiter Olaf Strote am Dienstag damit beschäftigt, die Poller, die den Verkehr von der Haltestelle fernhalten sollen, mit Reflektoren zu bekleben, damit auch weniger umsichtige Autofahrer sehen, dass es dort nicht weitergeht.

Klaus-Dieter Burmester und seine Mitstreiter des Seniorenbeirats klappen damit ein Kapitel zu und widmen sich dem nächsten auf dem Weg zu einer seniorenfreundlichen Stadt. „Und das wird die Bedarfsampel an der Goethestraße vor dem Café ,NebenAn‘ sein. Denn dort sind die Grünschaltungen für Fußgänger viel zu kurz“, so Burmester.

Denn es sei schon oft zu brenzligen Situationen gekommen, wenn Autofahrer von der Wiesenstraße aus bei Grün nach links auf die Goethestraße einbiegen wollen und dann auf Senioren treffen, die zwar begonnen haben, die Goethestraße bei grünem Ampellicht zu überqueren, aber auf der halben Strecke erkennen müssten, dass sie schon wieder Rotlicht haben. „Aber auch bei diesem Problem bleiben wir vom Seniorenrat weiter bei den Behörden am Ball“, verspricht Burmester.