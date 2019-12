Auch Feuer muss atmen

KLIMASCHUTZ VOR ORT Bei richtiger Bedienung sind Öfen saubere Verbrenner

+ Wer einen älteren Ofen hat, kann mit einem Einbaufilter den Feinstaub deutlich reduzieren. Fotos: Wieters

Visselhövede - Von Jens Wieters. Ein gemütlicher Fernsehabend am Ofen, ein Festmahl vor dem prasselnden Kamin: Schöner kann man sich das Ambiente in den eigenen vier Wänden in den Wintermonaten kaum vorstellen. In den vergangenen Jahren verzeichneten die Ofen- und Holzhändler einen wahren Ansturm von Kunden, die weniger Gas oder Öl verfeuern wollten. Mittlerweile machen sich viele dieser Holzheizer Gedanken, ob es denn angesichts der weltweiten Klimadiskussion noch politisch korrekt ist, weiter Buche, Birke und Co. im Ofen zu verbrennen. „Na klar!“, sagt Kai-Uwe Steindorf aus Visselhövede. „Man muss es nur richtig machen.“ Und Steindorff muss es schließlich wissen, betreibt er doch an der Goethestraße das Geschäft „Kaminland“.