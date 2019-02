Was atmet Visselhövede?

Visselhövede - VON JENS WIETERS. Wie gut oder schlecht ist die Luft an der viel befahrenen Visselhöveder Goethestraße, wo täglich zigtausend Autos und Lkw unterwegs sind? Das wollte der Schwitscher Willi Reichert ganz genau wissen und hat im vergangenen Herbst an der Aktion „Was atmest du?“ des Norddeutschen Rundfunks teilgenommen. Jetzt liegen die Ergebnisse vor und werden am kommenden Montag, 25. Februar, offiziell bekannt gegeben.

Mehr als 5 000 Norddeutsche haben in hunderten Orten in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Bremen kleine Messröhrchen aufgehängt. Diese sogenannten Passivsammler haben an Hauptstraßen, aber auch an Flüssen, im Wald oder an Feldern den Stickoxid-Gehalt in der Luft gemessen. Die Röhrchen wurden dann wieder dem NDR zurückgeschickt, wo alle gesammelt wurden, um in einem Fachlabor in der Schweiz untersucht zu werden.

In Visselhövede waren sogar zwei Versuche notwendig, damit die Aktion über die Bühne gehen konnte. Denn Reichert hatte das erste Messröhrchen in rund zwei Metern Höhe direkt an ein Verkehrsschild auf Höhe der Fußgängerampel an der Goethestraße platziert, und unsere Zeitung hatte ausführlich darüber berichtet. Vielleicht aus diesem Grund hatte das kleine Röhrchen nur eine begrenzte Lebensdauer, denn nach nur zwei Tagen war es verschwunden.

Aber Reichert gab nicht klein bei, sondern bestellte beim NDR ein neues Messinstrument und hängte es an eine hölzerne Infotafel am Eingang des Zernitz-Parks ebenfalls direkt an der Goethestraße - dieses Mal allerdings ohne die Öffentlichkeit darüber zu informieren.

„Ich bin selbst ganz gespannt, was für Werte für die Visselhöveder Innenstadt ermittelt worden sind“, so der Schwitscher, der mit der Aktion einfach mal den „gegenwärtigen Zustand“ wissen will. Schön sei natürlich, wenn es nichts zu beanstanden gäbe, und die Visselhöveder saubere Luft atmen würden. „Ist dem aber nicht so, sollte man sich vielleicht auch von städtischer Seite überlegen, ob Kontrollen der Luft nicht regelmäßig durchgeführt werden sollten.“ Schließlich sei Visselhövede bis 2011 ein staatlich anerkannter Erholungsort gewesen, bis sich der Rat damals dazu entschlossen habe, sich nicht mehr für diesen Titel zu bewerben, weil eine neue Kurortverordnung in Kraft getreten sei, die auch Auswirkungen auf Ladenöffnungszeiten gehabt hätte.

Kurort hin, Kurort her, für Reichert ist die Diskussion über Schadstoffe in der Atemluft schon längst überfällig, und darum wird er am Montagabend um 21 Uhr den Fernseher einschalten und den NDR-Bericht gucken.

„Denn im Dezember hat das Labor die Passivsammler ausgewertet. Mithilfe der Ergebnisse produziert der NDR eine interaktive Karte für ganz Norddeutschland. Dort finden sich dann nicht nur sämtliche während der Aktion erhobenen Werte, sondern auch die der offiziellen Messstationen“, so Barbara Gauer vom Norddeutschen Rundfunk. Per Postleitzahlsuche könne jeder herausfinden, wie die Werte in seiner näheren Umgebung ausgefallen sind.