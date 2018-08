„ArtOutlet“-Ausstellung bietet „viel Kunst für jeden“

Visselhövede - Von Angela Kirchfeld. Wie die Überraschung bei einem Adventskalender: Hinter jeder Tür im Haus Nummer vier im „ArtOutlet“ im Gewerbe-Campus Lehnsheide, Visselhövede (ehemalige Kaserne), versteckte sich am Wochenende einer der rund 40 Künstler.

Organisator und Maler Willi Reichert war es zum dritten Mal gelungen, Kunstschaffende ins Boot zu holen, beziehungsweise in einem Haus zu einer gemeinsamen Ausstellung zu bewegen. Das Motto hieß diesmal „Sieh mal einer an!“ und lud die Besucher zum „Staunen, Wirken lassen, aber auch zu Nachfragen“ ein, wie Reichert betonte.

„Am Samstag waren zwar weniger Besucher als sonst zu den Veranstaltungen da, die dafür aber sehr interessiert waren“, berichtete Malerin Soraya Heuer. Die 54-jährige Kolumbianerin lebt seit 1993 in Deutschland und arbeitet in verschiedenen Kunstprojekten mit behinderten Menschen und Grundschulkindern zusammen, die gerne zeichnen und malen wollen. Die Wahl-Soltauerin ist wiederholt zu Gast im Gewerbe-Campus.

Einen festen Dauerplatz in der unteren Etage hat Claudia Adler, die vor rund einem Jahr ihr Handarbeitsstübchen dort eingerichtet hat und voll in der Aufgabe aufgeht. „Ich möchte hier einfach mit anderen mein Hobby teilen“, vermittelt die Visselhövederin. Bei ihr ist jeder willkommen, der seine kreativen Gedanken an der Nähmaschine umsetzen möchte oder Freude am Häkeln, Nähen oder Stricken hat.

+ Eike Wedemeyer an der Gitarre. © Kirchfeld „Ich stelle hier auch die Nähmaschine zur Verfügung, wenn jemand nur etwas kürzen oder reparieren möchte und zu Hause keinen Platz oder keine Maschine zur Verfügung hat.“ Eine fachkundige Leitung gibt es nicht, doch wenn es mal knifflig wird, hilft man sich gegenseitig. Claudia Adler ist jeden Montag ab 19 Uhr in ihrem „Stübchen“ anzutreffen und steht bei Fragen auch unter der Telefonnummer 04262 / 957502 bereit.

Jedem Kunstschaffenden steht im „ArtOutlet“ ein eigener Raum in der Größe von 15 bis 60 Quadratmetern zur Verfügung. Etliche Räume des Gebäudes auf den drei Etagen sind bereits fest belegt wie unter anderem mit der Keramikstube von Edeltraud Böhme, die rund 6 000 Formen – Teller, Töpfe Dekos für Haus und Garten – in Hülle und Fülle anbietet. „Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, man muss uns nur ansprechen“, fordert die 52-Jährige auf.

Es war eine breite, bunte Vielfalt, die die Kunstexperten aus der nähren und weiteren Umgebung präsentiert haben. So gab es unter anderem atemberaubende Fotografien, wahnwitzige Mosaikwerke, unterschiedliche Zeichenateliers und vieles mehr zu entdecken. „Vermutlich direkt aus Hogwarts, der Schule des Romanhelden Harry Potter, stammen die schillernden Kollagen und Figuren aus Naturmaterialien von Susanne Kotte“, vermutete ein Besucher, der froh darüber ist, dass diese Art der Ausstellung „viel Kunst für jeden“ bietet.

„Auch wenn es ein paar Leute weniger als sonst waren, so haben die Künstler genau aus diesem Grunde mehr Zeit gehabt, sich mit ihnen auszutauschen und zu fachsimpeln“, zieht Willi Reichert am Ende eine positive Bilanz der Veranstaltung.

Übrigens gibt es in dem Gebäude noch einige leere Räume, mit Platz und Möglichkeiten sich zu verwirklichen. Wer Interesse hat, kann sich bei Reichert unter der Telefonnummer 04262 / 20740 melden.