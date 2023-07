Arbeiten am Jeddinger Baugebiet Schulstraße starten im August

Von: Jens Wieters

Auf dieser Jeddinger Ackerfläche werden 22 Häuser gebaut. © Wieters

Viel Platz hatten Jeddinger Bauwillige bisher nicht, um ihren Traum von Eigenheim zu verwirklichen. Bald bietet das Gebiet an der Schulstraße Platz für 22 Häuser.

Jeddingen – Auf der einen Seite die Bahnlinie Langwedel-Uelzen, auf der anderen Seite schon bald die Stromtrasse „SuedLink“: Das Dorf Jeddingen hatte nicht viele Möglichkeiten, Bauwilligen eine geeignete Fläche anzubieten. Bisher jedenfalls nicht, denn jetzt wendet sich das Blatt mit dem Baugebiet Schulstraße-Ost. Der Rat der Stadt Visselhövede hatte während der vergangenen Sitzung grünes Licht für die Aufstellung eines entsprechenden Bebauungsplans gegeben.

„Darum fällt uns als Ortsrat auch ein Stein vom Herzen, denn die viel zitierte Lückenbebauung haben wir da, wo es möglich ist, schon lange erledigt und so ganz viele Bauplätze haben wir nicht mehr zur Verfügung gehabt“, so Ortsbürgermeister Henning Vollmer (CDU). Der Grund seien eben die engen Grenzen durch die Bahnstrecke und auch der bevorstehende Bau der Stromtrasse, die Ausweisungen von neuen Baugebieten kaum zulassen würden. Und irgendwie hätten junge Leute keine große Lust, auf der südlichen Seite der Bahn zu wohnen. „Da wir aber viele Familien gerne im Ort halten wollen, sind wir heilfroh, dass die Eigentümer der aktuell landwirtschaftlich genutzten Fläche an der Schulstraße sie dem Dorf als Baugebiet zur Verfügung stellen“, so Vollmer. Der Bedarf sei jedenfalls da, und bisher habe er Interessenten immer wieder vertrösten müssen.

Die aktuelle Planung sieht vor, dass 22 Bauplätze in unterschiedlichen Zuschnitten schräg gegenüber dem Kindergarten entstehen werden. Erschlossen werden die Grundstücke durch drei kurze Stichstraßen, die von der Schulstraße abzweigen.

„Die Erschließung übernehmen die Eigentümer des Areals in Eigenregie. Und wir rechnen damit, dass die Herstellung der ersten Baustraßen schon Ende August beginnt“, ist Vollmer optimistisch, das die Realisierung vieler Jeddinger Wohnträume schon zügig erfolgen kann.

Und zu Zeiten von Klimawandel und Energiewende werde auch kein normales Baugebiet konzipiert, sondern natürlich sei ein Verzicht auf fossile Brennstoffe zum Heizen erstrebenswert. Der Einbau von Wärmepumpen stehe dabei im Fokus. Aber Vollmer hat noch ein weiteres Ass im Ärmel: „Wir diskutieren aktuell über ein Fernwärmenetz, das ein örtliches Unternehmen den Bauherren anbieten will“, verrät Vollmer schon jetzt. Damit sich der Bau wirtschaftlich lohne, müssten natürlich viele Anwohner aus dem Bereich mitmachen. Die Vorteile lägen auf der Hand: Ein separater Heizungsraum müsse nicht mehr gebaut werden, Wartungs- und Schornsteinfegerkosten entfielen.

„Und auch bei diesem Thema sind die Gespräche schon recht weit fortgeschritten“, ist der Ortsbürgermeister froh, dass die Dorfgemeinschaft Jeddingen doch noch einen Weg zwischen den engen Grenzen gefunden hat.