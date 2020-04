Ansturm bleibt aus

Grünsammelplatz wieder unter Einschränkungen geöffnet

+ Die Gartenfreunde Madlen und Ralf Helbig kommen regelmäßig zum Platz und freuen sich über die Öffnungszeiten am Sonnabend. Fotos: Kirchfeld

Nindorf - Von Angela Kirchfeld. Nun heißt es wieder: Ab in den Garten. Dabei fällt jede Menge Grünschnitt an. Aber wohin damit, wenn die öffentliche Sammelstelle geschlossen ist? Denn das war auch in Visselhövede drei Wochen lang so, jetzt hat die Einrichtung in Nindorf-Paterbusch wieder geöffnet.