Ein Anruf genügt

Sternsinger sind in der kommenden Woche wieder unterwegs

Visselhövede - Während andere Kinder in den Ferien „chillen“, werden Jule Koch, Laurenz Schobbe, Anna Windels, Sophia und Vincent Schwiebert aus Visselhövede fleißig sein und als die „Heiligen Drei Könige“ in die Häuser ziehen, um Spenden für behinderte Kinder in Peru zu sammeln.