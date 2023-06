Für Figur und Ausdauer: Visselhöveder Calisthenics-Anlage

Von: Jens Wieters

Michael Hashagen (vorne, r.) ist der einer von drei Trainern, die den Visselhövedern Calisthenics näherbringen wollen. © JW

Jeden Freitag können Interessierte unter Anleitung an der Calisthenics-Anlage am Visselhöveder Hallenbad üben. Für 90 Minuten sind nämlich jedes Mal Trainer dabei.

Visselhövede – Die Muskeln werden trainiert, das Gleichgewicht geschult und die Ausdauer gefördert. „Calisthenics ist mittlerweile ein echter Lifestyle“, sagt Michael Hashagen. Und man kann ihm ansehen, dass er viel trainiert an den Anlagen, die im Grunde nichts anderes sind als Turnstangen in verschiedenen Höhe und mit unterschiedlichen Abständen.

Und was Hashagen in luftiger Höhe so drauf hat, das können Visselhöveder jeder Altersgruppe auf der Anlage neben dem Hallenbad ab sofort jeden Freitag von 17 bis 18.30 Uhr nicht nur bestaunen, sondern auch selber lernen.

Ich kann an keiner Stange vorbeigehen, ohne zu turnen.

„Wir bieten mit Start am 9. Juni jeden Freitag 90 Minuten Training für alle Interessierten an, die sich körperlich fit halten wollen“, informiert Gemeinwesenarbeiter Christian Oddoy, der dank der Unterstützung von Eduard Hermann von der aufsuchenden Jugendarbeit Rotenburg den Kontakt zum dreiköpfigen Trainerteam hergestellt hat.

„Wir haben in der Kreisstadt schon eine Calisthenics-Community ins Leben gerufen, die sich regelmäßig trifft und sogar schon für Wettkämpfe trainiert“, berichtet Hashagen, der nach eigenem Bekunden an „keiner Stange vorbeigehen kann“ ohne, an ihr seine Übungen zu machen“. Manchmal müssten auch mal ein Baum oder ein Laternenpfahl herhalten.

Freitags von 17 bis 18.30 Uhr

Die Tricks und Kniffe beim Spiel mit dem eigenen Körpergewicht wollen Hashagen und seine Trainerkollegen Tobias Schulz und Peter Schäfer wechselweise den interessierten Visselhöveder Jugendlichen, „denn das Alter wird es wohl eher sein“, mit Einsteigerübungen Stück für Stück näher bringen. Zwei Trainer vor Ort werden dabei die Regel sein. „Dazu gehört das Ausdauertraining, bei dem man auf Zeit möglichst viele Einheiten erledigt. Aber auch Halteübungen, Freestyle und wenn man schon gut drauf ist, ist auch das Trainieren mit Zusatzgewichten mit im Programm. Aber erst mal wollen wir klein beginnen“, so Hashagen, der bereits am Freitag auf viele sportliche Leute hofft, oder auf die, die es werden wollen.

Das Training wird übrigens von der Deutschen Angestellten-Akademie (DAA), die auch die Gemeinwesenarbeit in Visselhövede fördert, sowie vom örtlichen Präventionsrat und der Firma JBS gesponsort.

„Wir haben über die gewohnten Kanäle bei den Jugendlichen Werbung gemacht und auch direkt in der Oberschule zum Besuch des Trainings animiert, das zunächst in der Kennenlern-Phase drei Monate laufen soll“, so Christian Oddoy, der auch selber einige Abende dabei sein will. „Grundsätzlich ist dieser Sport nämlich für jedermann geeignet, egal ob jünger oder älter“, stellt Hashagen klar.

Wer will, kann die Calisthenics-Anlage direkt am neuen Jugendzentrum natürlich rund um die Uhr besuchen. Die wurde für 27 000 Euro im Rahmen des geförderten Projekts Perspektive Innenstadt vor einigen Wochen seiner Bestimmung übergeben und soll jetzt mit sportlichem Leben gefüllt werden.